El Mallorca pregunta al Lorca de Segunda por sus descartes

El Mallorca no cesa en su trabajo en los despachos y espera confirmar en los próximos días la llegada del primer fichaje de este mercado invernal. El principal objetivo de la entidad rojilla es hacerse con el servicio de algún jugador de Segunda División que no disponga de minutos y cuya contratación pueda aportar un plus de calidad al equipo.

La entidad bermellona está pendiente, entre otros equipos, de los posibles descartes que pueda realizar en los próximos días el Lorca en este mercado invernal. El propio director deportivo del conjunto murciano confirmó esta semana, durante la rueda de prensa de presentación de su nuevo entrenador, Fabri, el interés mostrado por el conjunto rojillo.

El Mallorca se ha puesto en contacto en los últimos días con el equipo que actualmente milita en la Segunda División para conocer la situación de sus jugadores. Dos de los posibles descartes que puede realizar el Lorca son los de Manel Martínez y Molo.

El primero, delantero catalán de 25 años, tan solo ha disputado cuatro partidos completos en lo que va de temporada, tiempo que ha aprovechado para marcar un único gol. La otra posible salida es la de Molo, un central andaluz de gran altura y con gran experiencia en la la división de bronce del fútbol español.

El interés de los mallorquines por reforzar la línea ofensiva podría propiciar la marcha de Rufo del equipo, jugador con el que no cuenta Vicente Moreno. Del mismo modo que la llegada de un central podría conducir a la salida de otro futbolista con pocos minutos como es el caso de Miguel Núñez.

En la búsqueda de un extremo para cubrir las notorias bajas de Ferran Giner y Lago Junior, el Mallorca ya ha descartado a dos de los jugadores del Albacete que tenía en su lista: José Fran y Josan. El destino del primero será finalmente el Hércules, mientras que el segundo, Josan, formará parte de la plantilla del Elche, precisamente dos de los equipos punteros del Grupo III de la Segunda B.

A partir del día 2 se abre el mercado de fichajes y será entonces cuando Javier Recio, director deportivo del conjunto bermellón, deberá ponerse en faena.