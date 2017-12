Javi Sánchez: "El Mallorca pasa un mal momento, intentaremos dar la sorpresa"

Jugador de Peralada y ex del Mallorca. El 7 de enero Javi Sánchez visitará por primera vez Son Moix desde que dejara el club bermellón hace dos temporadas para marchar a tierras gerundenses. Con motivo de su estancia durante unos días en Cala d´Or, ha hablado para este diario.

Militó bastantes años en el Mallorca ¿Qué balance hace de su paso por el Mallorca?

En el Mallorca pasé siete u ocho años muy bonitos. Estuve muy contento hasta que decidí marchar por unas cosas u otras, pero el Mallorca me ha dado mucho y le tengo siempre en mi corazón.

El primer partido de 2018 visitará Son Moix con su equipo, el Peralada. ¿Qué va a suponer para usted este partido?

Va a ser un partido muy especial, visitar lo que era mi casa y a disfrutar y a dar el máximo.

¿Cuando vaya a los vestuarios va a sentir algo especial, aunque no se va a vestir en los del equipo local?

Será raro todo, pero bueno, como ya le digo, el fútbol es así y me ha tocado ahora estar en Girona y estoy muy contento allí como antes estuve en Mallorca.

¿Llega el partido con el Mallorca en el mejor momento para ustedes, con cuatro empates consecutivos de los rojillos y varios jugadores clave lesionados?

El Mallorca pasa un mal momento y nosotros también.. Intentaremos dar la sorpresa en Son Moix, donde ningún equipo ha ganado, iremos con todo.

¿Con muchos familiares y amigos apoyando?

Espero que vengan a verme y que disfruten.

En Girona ha vivido algunas alegrías importantes como el año pasado el ascenso.

El ascenso a Primera ha sido lo más importante en la historia del club, y además llegó acompañado con nuestro ascenso a Segunda B. Fue un año muy bonito y hay que aprovecharlo. El primer equipo está muy bien ahora y el filial hemos de demostrar que podemos estar en Segunda B y hay que levantar la situación en la que estamos.

Acabaron el año perdiendo en Formentera, un equipo que también está viviendo un sueño.

La verdad es que el Formentera tiene muy bien equipo y ya lo demostró en Copa del Rey eliminado al Athletic Club. Nosotros perdimos, pero queda mucha liga y estoy seguro que remontaremos en la segunda vuelta.

Esta claro que el objetivo este año es la salvación.

Ahora mismo sí. Estamos cuartos por la cola y no podemos pensar en más allá de la salvación. A partir de ahí, ir subiendo sin ponernos ningún límite.

En las instalaciones donde comenzó en Cala d´Or se jugará un torneo prebenjamín con la participación de dieciséis equipos, algunos de los más importantes de Mallorca ¿qué opina?

Es muy bueno para el pueblo y me alegra mucho que se pueda celebrar este evento en Cala d´Or.

¿Qué consejos le daría a los niños que van a jugar este torneo?

Si les gusta el fútbol que tiren para adelante y que no se pongan límites. Que si ellos quieren conseguirán lo que se propongan.

¿Se acuerda qué pensabacuando tenía seis, siete años?

Yo no venía porque me obligaban mis padres. Yo les obligaba a ellos a que me trajeran y estaba muy contento y sólo vivía por el fútbol.

¿A largo plazo cuál es su sueño?

No me pongo metas, pero llegar lo más lejos posible y disfrutar. A ver qué depara el futuro.

¿Y a corto plazo qué le ha pedido a los Reyes Magos?

Salvarnos, y si puede ser disputar más minutos y ser un jugador importante en el equipo.

¿Cuántos años estuvo en el Cala d´Or?

Empecé en el Cala d´Or con seis años y cuando era infantil de primer año me llamó el Mallorca para ficharme. Fueron seis años muy bonitos y muy intensos en mi pueblo.

¿Qué recuerdo le queda de aquella época?

Tengo muchos porque en esa época disfruté mucho, ganamos un par de ligas o tres y muy contento que en mi último año de alevín pude ganar la liga con los infantiles y disfrutar con ellos también.

En esa época ya tenía la referencia de Brandon, que iba un par de años por encima suyo.

Sí, para mí Brandon siempre ha sido un referente y es muy amigo mío y siempre me da consejos, y él sabe que yo sigo sus consejos al pie de la letra porque para mí, como ya he dicho,es un referente.