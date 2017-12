Moreno desliza que el Mallorca fichará en el mercado invernal

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, deslizó ayer que el equipo se reforzará en el mercado invernal tras los contratiempos de las graves lesiones de Giner y Lago Junior.

"Estoy muy contento con lo que tengo porque es una plantilla de mucho nivel, aunque ahora tiene menos que hace tres semanas porque tenemos a dos jugadores menos, que además son importantes. Para el tema de fichajes ya hablaremos a partir de la semana que viene para ver qué podemos hacer", explicó en la sala de prensa de Son Bibiloni en la previa del encuentro de mañana ante el Deportivo Aragón.

El valenciano negó con rotundidad que estén en crisis. "No hemos bajado el rendimiento, solo lo hemos bajado en cuanto a los resultados", aseguró después de los empates ante el Olot (0-0), Sabadell (0-0) y Badalona (1-1). De hecho, el preparador se felicitó por estar a punto de cerrar la primera vuelta sin derrotas. "Es algo que aún no somos conscientes de la dificultad que tiene. Los chavales han trabajado mucho para conseguir esto", señaló antes de enumerar las razones por las que deben tumbar al colista, filial del Zaragoza. "Es un partido con muchos alicientes. Es el último en casa del año y después habrá casi tres semanas sin competir, por lo que hay que darle mucha importancia y darle una alegría a la afición", afirmó. Sin embargo, el de Massanassa desconfía del rival. "Viene de ganar y, a pesar de la clasificación, es un filial y tiene jóvenes con talento y un buen promedio de goles fuera de casa", advirtió

Moreno negó que el Mallorca carezca de puntería. "No hay falta de gol. En las primeras jornadas recuerdo que ganamos algunos partidos por 1-0 o 0-1. No le doy más importancia porque si un jugador no marca no pasa nada porque están sus compañeros", comentó. Y dejó abierta la posibilidad a que los canteranos James y Bryan Reyna puedan ser titulares mañana. "Para que un futbolista tenga opciones de jugar primero tiene que hacer méritos y después tiene que aprovechar la oportunidad. Tanto James como el resto tienen que ganarse el puesto y ofrecer un buen nivel y puede ser que juegue para que lo demuestre", resaltó.Preguntado por la decisión de realizar los entrenamientos a puerta cerrada esta semana, Moreno dio la razón. "Es que muchas veces nosotros no tenemos tanta información de los rivales, pero ellos tienen bastante de nosotros", concluyó.

Enfado en el mallorquinismo



Por otra parte, el hecho de que la Asociación de Veteranos del Mallorca impusiera ayer la insignia de oro al consejero delegado Maheta Molango durante su comida anual indignó a muchos aficionados en las redes sociales, que expresaron su sorpresa y enfado por esta decisión. Julià Mir, presidente, la justificó al recordar que ha sido una determinación de la junta directiva, que se siente agradecida por el trato y el respeto que les ha dispensado desde su llegada.