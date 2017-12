Moreno desliza que el Mallorca fichará en el mercado invernal

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha deslizado esta mañana que el equipo se reforzará en el mercado invernal tras los contratiempos de las graves lesiones de Giner y Lago Junior. "Estoy muy contento con lo que tengo porque es una plantilla de mucho nivel, aunque ahora tiene menos que hace tres semanas porque tenemos a dos jugadores menos, que además son importantes. Para el tema de fichajes ya hablaremos a partir de la semana que viene para ver qué podemos hacer. De momento vamos a pensar con los que están", ha explicado en la sala de prensa de Son Bibiloni en la previa del encuentro del domingo ante el Deportivo Aragón.



El valenciano ha negado con rotundidad que estén en crisis. "No hemos bajado el rendimiento, solo lo hemos bajado en cuanto a los resultados", ha asegurado después de los empates de los rojillos ante el Olot (0-0), Sabadell (0-0) y Badalona (1-1). De hecho, el preparador se ha felicitado por estar a punto de cerrar la primera vuelta sin derrotas. "Es algo que aún no somos conscientes de la dificultad que tiene. Los chavales han trabajado mucho para conseguir esto", ha señalado antes de enumerar las razones por las que deben tumbar al colista, filial del Zaragoza. "Es un partido con muchos alicientes. Es el último en casa del año y después habrá casi tres semanas sin competir, por lo que hay que darle mucha importancia y darle una alegría a la afición", ha señalado antes de desconfiar de los aragoneses. "Vienen de ganar y, a pesar de la clasificación, es un filial y tiene jugadores jóvenes con talento y un buen promedio de goles fuera de casa", ha concluido.





