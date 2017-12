El Mallorca fichará un delantero y un extremo en el mercado invernal

Un extremo y un delantero con unas características diferentes a las que tiene ahora mismo en la plantilla, como mínimo. El Mallorca tiene claro lo que fichará en este mercado de invierno para reforzar una plantilla que ha perdido dos efectivos muy importantes y que no se puede permitir el lujo de rebajar su nivel. Las lesiones de Ferran Giner, que se ha despedido de la temporada, y de Lago Junior, que estará tres meses alejados de los terrenos de juego, obligan a elevar el ritmo de trabajo en la dirección deportiva que dirige Javi Recio.

El hecho de que los bermellones dispongan de dinero en la caja para afrontar estas dos contrataciones permiten ampliar el abanico de posibilidades respecto a sus rivales de Segunda B, pero también son conscientes de que no pueden fallar en su apuesta en una temporada tan importante en la que el ascenso es el único objetivo posible.

Vicente Moreno quiere futbolistas que puedan ser importantes en sus esquemas y que sean capaces de aguantar la presión que supone el reto que tiene por delante el Mallorca. La ausencia de estos dos titulares indiscutibles impide que se pueda experimentar. No está definido si apostarán por un extremo derecho o izquierdo ya que quieren evaluar lo que deja el mercado, con los descartes de los equipos de Segunda o de otros equipos de la división de bronce. Quieren jugadores que sean capaces de desequilibrar por velocidad. Uno de los puntos fuertes del líder del grupo tercero en este inicio de campeonato reside en su capacidad para hacer daño al adversario en transición, por lo que es necesario que haya futbolistas con un perfil más veloz, como era el caso de Giner y Lago, y con capacidad para marcar. De hecho, el valenciano llevaba tres dianas y el africano seis, un buen número de goles a estas alturas de temporada, sobre todo si se tiene en cuenta que no son arietes natos. El flojo rendimiento de Pol Roigé, que está lejos de las expectativas, y el hecho de que Cano y Rufo -que apenas ha jugado 55 minutos y que tiene un pie y medio fuera- no sean futbolistas específicos de banda, dejan la puerta abierta a que llegue un diestro. Bryan Reyna y James, que está trabajando con el primer equipo con normalidad tras superar sus molestias, tiene más posibilidades ahora de disponer de minutos, pero Recio busca un perfil de futbolista con más experiencia para complementar lo que tiene.

El Mallorca también busca un delantero centro con unas características diferentes a las que ofrecen Abdón -siete goles-, Álex López -seis- y Cedric, que todavía no se ha estrenado. Quiere un punta más veloz, incluso más pequeño, uno de esos que se podría aprovechar de lo que aguantan jugando de espaldas a la portería el artanenc y el catalán. Y, por supuesto, con gol y con capacidad para marcar las diferencias en Segunda B. En la planta noble de Son Moix están satisfechos con el rendimiento de la delantera, pero son conscientes de que elevar el listón para el tramo decisivo del curso es necesario, sobre todo teniendo la fortuna de poder acudir al mercado con dinero.

No se descarta que se produzcan más fichajes, tanto en el ataque, aunque hay que tener en cuenta que Lago estará disponible en abril, como en el centro del campo y la defensa. De hecho, el central Núñez, que no ha contado para Moreno, tiene varias propuestas, pero otra cosa es que el Mallorca le deje salir.