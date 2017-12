Moreno eleva la exigencia

Buscar un aliciente, una motivación para que el equipo luche por la victoria cada jornada. Ese es uno de los cometidos más complejos al que se enfrenta semana tras semana Vicente Moreno. En esta ocasión el Badalona se lo ha puesto fácil: "viajamos con la ilusión de ser los primeros en lograr allí la victoria".

Con dicho incentivo en la maleta y con toda la plantilla a su disposición, a excepción de la ya conocida baja de Ferran Giner, se embarca este fin de semana el Real Mallorca hacia tierras catalanas. "Es un rival que en su campo está sacando buenos resultados, si estadísticamente te dicen que no ha perdido contra ningún equipo en su campo, pues ya te dice algo de lo complicado que va a resultar el encuentro. Una vez más vamos a tener que dar nuestro mejor nivel si queremos tener opciones de ganar", confesó el valenciano.

Tras dos empates consecutivos, ante Olot y Sabadell, el Mallorca afronta la décimo octava jornada de la competición "con una mayor obligación de ganar, pero con las mismas ganas de siempre".

Moreno confesó ayer en rueda de prensa no estar para nada preocupado por los últimos resultados del equipo, puesto que "la voluntad que han tenido los jugadores en los últimos dos enfrentamientos ha sido siempre la de buscar la victoria" y ha restado importancia a la falta de gol de sus delanteros en los últimos 180 minutos: "Creo que tenemos buenas estadísticas, tanto lo que es por goles a favor, como goles en contra. Somos el segundo equipo que más tantos ha hecho del grupo y los menos goleados, por lo que el equilibrio es bueno. ¿Que me gustaría marcar todas las semanas? Pues claro que sí y si pueden ser tres goles, mejor, pero no me preocupa en absoluto la falta de gol, ni de los jugadores que juegan habitualmente, ni de los que no lo hacen tanto".

A falta de dos partidos para que finalice la primera vuelta, este domingo en Badalona, y la semana que viene en Son Moix ante el colista, el Deportivo Aragón, el de Massanassa mostró ciertas dudas sobre lo positivo o negativo que puede resultar el parón navideño para el equipo: "A veces, si llegas bien, te da la sensación de que es mejor poder continuar con esta dinámica, pero hay veces que entiendes que es bueno recargar pilas, es una mezcla. De todas formas, intentaremos que estos días sirvan para que los futbolistas pasen unos días con sus familias y descansen, pero hay que tener claro que solo se trata de una semana".

Tras la importante baja de Ferran Giner, quien fue operado este pasado jueves en Barcelona, Moreno reconoció no haberle dado muchas vueltas a la búsqueda de un posible sustituto para el extremo valenciano: "Vamos a preocuparnos de terminar lo mejor posible estos dos encuentros que nos quedan y a partir de ahí ya habrá tiempo de valorar, pensar y sobre todo decidir y ver en qué dirección queremos ir. A día de hoy no me preocupa en absoluto".