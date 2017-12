Abdón no se rinde

Abdón Prats pasa de malas rachas y reduce su actual sequía goleadora a los momentos por los que atraviesa cualquier delantero, unas veces mejor y otras peor. El punta de Artà se encuentra en este último estado. Le cuesta ver puerta y, desde que marcó el gol al Valencia Mestalla el 5 de noviembre, que sirvió para sumar un punto, no ha vuelto a ver puerta. Está gafado, unas veces por las intervenciones de los guardametas rivales, otras por la mala suerte o, como el pasado domingo, porque los rivales le someten a un estrecho marcaje que convierten su presencia en el campo en un suplicio.

Pero el delantero mallorquín reivindica su derecho a pasar por momentos malos, como ahora. "Jugadores del Barcelona o Real Madrid estuvieron cuatro meses sin marcar y nadie les ha matado", explicó ayer Abdón en rueda de prensa, que valora por encima de todo que "los delanteros marcamos". Se refiere a los dieciocho goles que suman entre él (7), Álex López (6) y Lago (5), más de la mitad de los que suma el equipo (26).

Abdón tuvo palabras cariñosas para Cedric, que ha pasado de ser la revelación de la pretemporada a contar lo mínimo para Vicente Moreno. "Cedric trabaja mejor que nadie y seguro que muy pronto marcará el primer gol".

El mes de enero se abre el mercado de invierno y no se descarta que lleguen refuerzos, sobre todo tras la larga lesión de Ferran Giner, que se perderá lo que resta de temporada por una grave lesión sufrida en Olot. Pero a Abdón no le preocupa que puedan llegarnuevas incorporaciones en la delantera; al contrario, se lo toma como una motivación: "Si llega un delantero, bienvenido sea porque aumentará la competitivad", afirma, sin rehuir el tópico. Para el jugador mallorquín lo que debe primar por encima de todo es "ganar cada semana". "La Liga cada vez se complica más, y lo importante para nosotros es seguir sumando y no encajar goles" para que el equipo se acerque al primer objetivo de la temporada, quedar primero de grupo para intentar el ascenso en la primera eliminatoria.

En Badalona, único equipo invicto como local junto al Mallorca, Villarreal B y Sabadell, tiene la oportunidad de marcar por primera vez en un mes. Si no puede ser, será ante el colista Aragón.