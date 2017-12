Rumbo a la mejor primera vuelta

El Mallorca está en condiciones de conseguir la mejor primera vuelta de la historia del grupo III de la Segunda B. A falta de dos partidos para que se alcance el ecuador del campeonato, el equipo de Vicente Moreno suma 41 puntos, y se encuentra a solo tres de igualar el mejor registro en la mitad del campeonato, que de momento lo firman el Villarreal B de la temporada 2008-09 y el Sant Andreu de la 2009-10, ambos con 44.

Tras el empate del pasado domingo ante el Sabadell, el segundo consecutivo sin goles de los rojillos tras igualar en Olot, el Mallorca suma 41 puntos en 17 jornadas, un registro nunca antes alcanzado. Para superar la marca del club castellonense y catalán, los bermellones deben sumar cuatro de los seis puntos que faltan para poner punto y final a la primera vuelta. El primer escollo, y más difícil, es el próximo domingo ante el Badalona, un equipo que recibirá al Mallorca todavía aturdido por su traumática derrota el domingo ante el Formentera en los minutos finales. Un punto, que supondría el tercer empate consecutivo, le colocaría en la rampa de salida para intentar el asalto al récord de Villarreal B y Sant Andreu. Y no debería tener problemas para conseguirlo ya que el equipo rojillo cierra la primera vuelta recibiendo en son Moix, el próximo día 17 de diciembre, al colista Deportivo Aragón, que todavía debe estrenar su casillero de victorias.

Si al Sant Andreu le sirvieron los 44 puntos sumados en la primera vuelta para acabar primero, con 78, al Villarreal B no le resultaron suficientes para acabar en lo más alto de la clasificación, ya que en la segunda vuelta solo sumó 28 puntos que le condenaron a la segunda plaza y tener que disputar la fase de ascenso completa.

El siguiente equipo con mejor puntuación al término de la primera vuelta es el Castellón de la temporada 2002-03, que alcanzó el ecuador del campeonato con 43 puntos. Acabó la Liga reguar el primero, con 74 puntos, pero no le bastó para lograr el ascenso. También el Atlético Baleares llegó a los 41 puntos en la jornada 19, los mismos que ahora tiene el Mallorca, que le sirvieron para acabar primero con 72. Pero finalmente no logró el ascenso, en lo que es un serio aviso para navegantes. Un gran campeonato no es garantía de nada, aunque sí es cierto que la mayoría de equipos que han finalizado en la primera plaza han logrado el ascenso en los play off.

De hecho, Moreno le resta importancia a estos números porque sabe, por experiencia propia, que lo que cuenta es el final del campeonato y, sobre todo, la fase de ascenso. Su primer objetivo es acabar primero de grupo para intentar el asalto a Segunda A por la vía rápida. Y, práctico como es, intenta olvidar el empate del domingo ante el Sabadell y centrarse en reencontrarse con la victoria ante el Badalona para seguir sumando y mantener a raya a sus inmediatos perseguidores, el Villarreal B y el Cornellà.