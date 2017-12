Moreno: "¿Que el árbitro nos beneficia? Debe ser una broma"

Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, no pudo ocultar su asombro cuando fue cuestionado por las palabras que acababa de pronunciar en rueda de prensa el técnico del Sabadell, Toni Seligrat, quien se atrevió a asegurar que parte del éxito del conjunto bermellón radicaba también en las decisiones arbitrales: "El Mallorca difícilmente se queda en inferioridad, normalmente los penaltis son a favor y no en contra y sus manos dudosas no se pitan en su área y sí en la del rival".

"No me creo que haya dicho eso", exclamó Moreno entre risas. "Lo primero que deberíamos hacer es echar mano de las estadísticas. Al Sabadell, en lo que va de temporada, le han pitado cuatro penaltis a favor, a nosotros tres, ahí ya vamos por detrás. Habrá que ver también lo justos que han sido unos u otros. Yo no me atrevería a decir cosas así, la verdad, pero si lo ha dicho, él sabrá. Desde luego a mí me hace gracia. Creo que hacemos muchísimas cosas como para achacar que las razones por las que nos encontramos en esta situación sea por decisiones arbitrales. Nosotros somos bastante elegantes en ese sentido, pero si entráramos al detalle, quizás contabilizaríamos la cantidad de penaltis que nos han dejado de pitar", rezó el de Masanasa sobre las polémicas palabras de Seligrat, e insistió: "Siempre hay jugadas polémicas en todos los partidos, pero el árbitro habrá pitado lo que haya visto, eso lo tengo clarísimo. No creo que hoy (por ayer) haya influido para nada en el resultado. Pero lo vuelvo a repetir, si hacemos una estadística y miramos si ellos están más beneficiados o perjudicados, habría que verlo".

Fuera de la polémica arbitral, Moreno felicitó a sus jugadores por el partido labrado ante el conjunto catalán y aseguró que, pese a tratarse del segundo empate consecutivo del equipo, no poder "echarles nada en cara". "Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que, después de nosotros y Villarreal, es el conjunto que menos partidos ha perdido hasta el momento. Creo que el equipo lo ha intentado por todos los medios. Nos ha faltado tomar algo mejor las decisiones. No tengo ningún pero para los chavales", explicó el preparador valenciano.

Moreno también tuvo unas palabras para Lago Junior, quien ha perdido algo de protagonismo en los últimos encuentros de la temporada: "Es un jugador que tiene un nivel altísimo y quizás en las últimas semanas no lo está mostrando. No todas las semanas todo el mundo va a poder dar su mejor versión de uno mismo, pero eso cambiará pronto".