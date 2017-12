Moreno: "Dos jugadores lesionados de esta gravedad en el mismo partido no es lo corriente"

A falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta del campeonato, Vicente Moreno no ha pasado por sus mejores días al frente del conjunto rojillo. La lesión de larga duración de Ferran Giner, el último empate en Olot y las continuas destituciones que se producen entre los técnicos de su misma categoría han marcado una semana algo convulsa en las filas bermellonas.

Sin duda la peor noticia llegó con la rotura del ligamento cruzado del extremo valenciano el pasado domingo, una circunstancia a la que, según el técnico, debe plantar cara el equipo y el propio jugador: "Se trata de una muy mala noticia, primero para él, porque es una recuperación que durará muchos meses y que se hará muy dura para un jugador que tiene que concienciarse de todo el trabajo que le queda por delante, y luego para el equipo, ya que era un futbolista muy importante para el grupo".

Moreno no se ha ocultado este mediodía a la hora de señalar el mal estado del terreno de juego del Olot como una de las posibles causas de la lesión de su futbolista. "Que se lesionen dos jugadores en el mismo partido de esta gravedad no es lo corriente. Es difícil que haya tantas coincidencias. Creo que las cosas siempre se dan por una causalidad, algo hay que ayudó a que se produjeran dos lesiones. El campo es evidente que no estaba como el nuestro, pero también hemos jugado en terrenos peores y no ha pasado nada. Al final cada equipo tiene lo que puede y debemos adaptarnos a lo que hay", ha asegurado el de Masana, que ha confirmado que no descartan un posible fichaje en el mercado invernal: "Por ahora no nos ha dado tiempo a pensar si buscaremos o no sustitutos para Ferran en el mercado. Es evidente que el club trabaja para valorar alternativas, pero todavía no nos hemos sentado para hablarlo. Evidentemente es un jugador menos que vamos a tener de aquí a final de temporada y que ha podido cambiar la idea que podíamos tener, pero de todas formas hay jugadores de sobra".

Vicente Moreno también ha tenido unas palabras para Armando de la Morena, técnico del Baleares destituido esta semana como consecuencia de los malos resultados que arrastraba su equipo. "Personalmente la poca relación que he tenido con Armando ha sido buena, me parece un tío fantástico y me sabe mal que no le haya ido bien, la verdad. Creo que es un hombre que se merece que le vayan genial las cosas y que es muy válido", ha asegurado. Diecinueve son los clubes de Segunda B que hasta el momento han cambiado a su técnico en el banquillo, una circunstancia que no llama especialmente la atención del valenciano: "Y los que quedan, desgraciadamente los que quedan. Pongo el ejemplo de cuando estaba en Segunda División. Había 22 equipos y 15 o 16 cambiaban de entrenador a lo largo de la temporada y muchos de ellos dos o tres veces. La verdad es que es una profesión de alto riesgo, pero sabemos donde nos movemos y lo aceptamos. Debemos intentar ganar muchos partidos para no ser uno de los nombres destituidos".

Moreno también ha valorado a su rival del próximo domingo en Son Moix, el Sabadell: "Se trata de un equipo que no ha ganado muchos partidos, pero tampoco es de los que más derrotas suma en la tabla. Ha empatado muchos encuentros y estoy seguro que será un rival difícil de batir". Ya para acabar, el preparador bermellón ha aprovechado la ocasión para felicitar al Lleida y al Formentera por su pase a octavos de final de la Copa del Rey: "En un partido se puede dar cualquier resultado, y siendo a doble encuentro como ha sido esta eliminatoria, el mérito de los dos equipos es mayor todavía. Ojalá fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí. Solo me cabe felicitarlos".