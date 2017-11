Moreno: "Personalmente no necesito ninguna prima para hacer bien mi trabajo"

Vicente Moreno busca motivación para sus jugadores y si dicho estímulo llega en forma de primas, al técnico del Real Mallorca parece no importarle. El preparador valenciano se ha referido en la rueda de prensa previa al partido ante el Olot al sistema de gratificaciones diseñado por el club que pretende mantener la tensión de sus futbolistas hasta el final de la temporada, una información que adelantó DIARIO de MALLORCA el pasado miércoles.

"Es evidente que cuanto mejor pagado estás, mucho mejor, y si cuentas con la suma de cualquier prima que te reporte algún beneficio, pues mejor todavía. Yo creo que un futbolista cuando salta al terreno de juego, no se acuerda para nada de ese extra, pero si el club considera que esto puede ser positivo para empujar al equipo, bienvenido sea", ha explicado este mediodía el preparador en la sala de prensa de Son Moix.

El de Masanasa también reconoció que nadie del club se había puesto en contacto con él para ofrecerle un plus por realizar bien su trabajo, algo que tildó de lógico y normal: "Yo tengo lo que tengo firmado, que no sé si es mucho o poco, es lo que es. A partir de ahí no necesito mucho más para hacer mi trabajo. Uno cuando decide ir a un sitio pacta sus condiciones y personalmente no necesito que me den nada más para intentar hacer mi trabajo lo mejor posible. Si después queréis presionar vosotros para que haya algún extra, pues encantado, pero tampoco creo que para nada sea necesario", ha bromeado sobre el tema.

El domingo a las doce el Real Mallorca se enfrenta al Olot, equipo que ocupa actualmente la décimo octava posición de la tabla y solo ha ganado un partido en lo que va de Liga. A priori debería ser un encuentro asequible para el conjunto bermellón, aunque Moreno resaltó "el hándicap" con el que se están encontrando como club en los últimos partidos: "Al final tenemos un hándicap en todos los partidos, porque todos los rivales cuentan con la motivación extra de ganar al líder o de lograr el triunfo ante el único equipo invicto de la categoría. Los adversarios evidentemente tienen su propio nivel, pero ante nosotros, son mucho mejores de lo que realmente son".

Pero más allá del motivado rival que se encuentre el equipo en Olot, Moreno deberá enfrentarse a la encrucijada de disputar su primer partido de la temporada sin Antonio Raíllo, el único jugador de la plantilla que había disputado todos los minutos hasta el momento. "La ausencia de Raíllo debe ser algo anecdótico. Es cierto que es un jugador que por méritos propios se ha ganado estar ahí y será el primer partido que estaremos sin él, pero hay gente que está esperando que se produzcan sanciones o lesiones para demostrar lo que valen", relató el míster.