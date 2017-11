El Mallorca no se cansa de ganar

Un penalti en el primer minuto de la segunda parte ha decidido el que tenía que ser el partido de la Liga entre el Mallorca y el Elche. El lateral Tekio ha agarrado de manera inocente a Abdón cuando este se disponía a rematar y el colegiado no lo ha dudado: penalti y expulsión. Lago Junior se encargó del lanzamiento y ahí se ha acabado el partido. Porque si el Elche no fue superior con once, tampoco lo iba a ser con diez, echando por tierra la teoría del siempre recurrente Helenio Herrera.



Por si quedaba alguna duda de lo que iba a pasar, Álex López ha marcado el segundo ocho minutos después al aprovechar un buen centro de Bonilla. Su primer remate a bocajarro lo interceptó José Juan, la temporada pasada en el Lugo, pero su rechace fue de nuevo aprovechado por el delantero catalán, que enchufa las que tiene. Con dos goles abajo y en inferioridad, el Elche se ha abierto en busca de un milagro. Ha dejado muchos huecos en defensa y se ha visto un partido de lo más entretenido, con continuas contras del Mallorca que llevaron siempre el peligro al área ilicitana. Fue ahí cuando se ha visto la mejor versión de Lago Junior. Con espacios y gracias a su velocidad, hizo lo que quiso entre la defensa del Elche. En el minuto 63 ha protagonzado la jugada del partido, deshaciéndose de cuantos rivales le salían al paso. Su centro desde la izquierda no lo ha aprovechado Abdón por milímetros. Mereció ser gol. En cualquier caso, el de Costa de Marfil se ganó la ovación de una afición entregada.





El resultado pudo y debió ser más abultado, porque ocasiones las ha tenido de todos los colores el Mallorca. Las más claras, las de Álex López al poste en el minuto 58 y de nuevo el mismo protagonista en el 74 cuando cabeceó fuera un gran centro de, de nuevo a un gran nivel.El partido entre los dos mejores de la Liga no empezó de la mejor manera. La primera parte ha sido una castaña como pocas veces esta temporada. Le tenía mucho respetoa esta cita, no solo por la entidad del rival, sino por el cambio de entrenador. El técnico valenciano lo estudia todo al detalle, sabe cómo juegan sus rivales, cómo se mueven en el campo, cómo atacan, cómo defienden. Pero todo se fue al traste con la destitución de, el nuevo entrenador, en la grada, se estrenaba, con todo lo que ello implica.El Mallorca ha salido empanado. Los dos equipos se tenían mucho respeto, quizá demasiado. Y es por eso que en la primera parte apenas ha pasado nada reseñable. Moreno recuperó a Abdón y, que cumplieron sanción en, y sacrificó apara confiar las bandas a Lago y. Costó superar a un ordenado rival, pero al final, ya sea por una cosa o por otra, el Mallorca siempre sale a flote. Hoy, ayudado por un penalti sin discusión.Son ya trece puntos los que saca al segundo, el Villarreal B, en solo quince jornadas. Un auténtico escándalo. A medida que transcurran las jornadas y si la diferencia se amplía, el reto de Moreno será mantener la tensión hasta el final, hasta la cita decisiva del play off de ascenso, que ya nadie duda de que lo jugará el Mallorca como primero de su grupo. Se lo está ganando a pulso. Pero para la gran final del mes de mayo queda un mundo. Toca seguir remando.