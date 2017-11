Moreno: "No cierro las puertas a un movimiento en el mercado invernal"

Vicente Moreno y su vestuario saben que el partido de este domingo no es un enfrentamiento más.

Pese a la insistencia del técnico del Mallorca en restar importancia al encuentro, lograr la victoria ante el Elche supondrá un golpe de moral para el equipo bermellón. "A mí las victorias siempre me saben bien, me da igual el rival. Es verdad que cuando juegas contra equipos importantes como lo es el Elche, posiblemente la gente le pueda dar algo más de importancia, a ver si por ellos, que quieren que ganemos este partido, somos capaces de darles esa alegría", relataba en rueda de prensa el técnico valenciano.

El que debía ser el enfrentamiento más importante del Grupo III, entre dos históricos del fútbol español, parece haberse diluido debido a la gran superioridad que han mostrado los rojillos en este inicio de temporada, un factor que ha propiciado el despido, el pasado lunes, de Vicente Mir, técnico del conjunto ilicitano: "Me llama poderosamente la atención la destitución. Creo que han hecho una gran temporada, van segundos, y que están donde tienen que estar. No estoy dentro de ese club, no sé qué habrá pasado, pero llama la atención porque desde fuera creo que estaban haciendo un gran trabajo y, personalmente, le tengo aprecio al entrenador".

La destitución de Mir es un factor que no le ha gustado en exceso al valenciano, un preparador al que le gusta llevar el control de todos los elementos: "Yo hubiera preferido que el partido se disputara dentro de una normalidad. Está claro que conocemos al Elche, a sus jugadores y también a las personas que se harán cargo del equipo en el partido del domingo, pero no sabemos qué harán dentro del césped y preferiría más o menos saberlo".

Moreno también se refirió ayer a la posibilidad del club de fichar a algún jugador durante el mercado invernal, un factor que por el momento no le preocupa mucho, pues "todavía queda mes y medio y pueden pasar muchas cosas", pero al que no le cierra las puertas. "Yo soy de pedir poco, soy buen chico en ese sentido. Estoy muy contento con lo que tenemos, pero no cierro las puertas a nada. Evidentemente el club está en movimiento y su obligación es la de tantear el mercado. Cuando llegue el momento, nos sentaremos, veremos lo que ha visto el club, cómo llegamos y ahí decidiremos", explicó el de Masanasa que también quiso dejar claro que, hasta el momento, "ningún jugador" le ha pedido abandonar el club: "De momento ninguno de los futbolistas me ha pedido salir. La verdad es que veo a todo el mundo contento y no he notado que nadie trabaje a disgusto".