«Me duele el alma de ver al Elche y al Mallorca en Segunda División B»

Se enfrentan los dos equipos de su corazón y lo hacen en Segunda División B. ¿Anhela otros tiempos cuando este partido se jugaba en Primera División?

La verdad es que sí. Son dos equipos con historial para estar en Primera División y, al igual que otros como el Hércules, se meten en Segunda B por malas gestiones de sus dirigentes. Otra cosa no puedo pensar. El Mallorca hasta hace poco estaba jugando en Primera, ganando la Copa del Rey y jugando Champions. Por su parte, el Elche consiguió la permanencia en Primera en el campo y bajó en los despachos. Me duele el alma de verlos ahora en Segunda División B.

¿Cómo es el actual Mallorca?

Ha empezado muy bien y en Segunda B no hay gran cosa. Tiene un equipo apañado y con experiencia. Un buen portero y tres o cuatro veteranos de buen ver, como se dice.

¿Qué destacaría del conjunto bermellón?

Sobre todo la solidez defensiva. La gente se ha concienciado de que hay que ser campeones para subir porque si no eres primero lo tienes más difícil porque hay que superar tres eliminatorias y te juegas toda la temporada en un mes.

¿Tanta diferencia hay entre un equipo y otro para haber once puntos de distancia?

El Mallorca lo está haciendo bien, pero, también, ha tenido un poco de fortuna en algunos partidos. Está haciendo un fútbol sencillo, hay mucha unión y la gente está concienciada de que están en Segunda B. A veces vemos el fútbol demasiado complicado cuando hay que hacer las cosas fáciles.

¿Y del Elche qué me dice? ¿En Segunda B no hay tanta televisión, ¿ha podido verlo?

Sí algún partido he visto. Lo vi el pasado domingo contra el Formentera y el día del Atlético Baleares. Los jugadores de Segunda B se tienen que dejar las tonterías e ir a lo práctico. Te enfrentas a rivales como el Ontinyent, el Badalona, el Formentera, el Peña Deportiva..., algunos de ellos tienen campos que son cajas de cerillas y ahí no hay forma de hacer buen fútbol. Los equipos juegan a patada y hacia adelante. Y el que intente jugar se equivoca. Otra cosa es en el estadio. Por eso, en casa tienen que hacer un fortín, abrir pronto el marcador y machacar.

¿Cómo ve el partido de hoy?

El Mallorca, quieras o no, juega con cierta tranquilidad por la ventaja que tiene y si empata no pasa nada porque va muy embalado y está convencido de lo que está haciendo.

Antes del partido le van a hacer un homenaje a Paco Bonet...

Se lo merece. Fue un gran futbolista. Lo tuvo un año en Segunda B y casi asciende él solo.

Y dicen que para el encuentro de la segunda vuelta se lo harán a usted en el Martínez Valero...

Pues si es así estupendo. Son dos equipos en los que he estado más de 30 años. Toda mi vida. He sido jugador, entrenador, secretario técnico, entrenador de sus filiales. Elche es mi segunda casa porque estuve 18 ó 20 años y en el Mallorca estuve diez.

¿Quién le gustaría que ganase hoy?

Los dos (risas), pero eso es imposible. Quizás al Elche le hace más falta porque el Mallorca tiene una ventaja considerable. Lo sí que me encantaría es que los dos ascendiesen y que la próxima temporada se pueda repetir el partido en Segunda División. Abogo por ello y ojalá lo puedan conseguir a final de temporada.