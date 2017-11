Una nueva oportunidad para Brandon

Un inicio de temporada complicado. Brandon Thomas (Cala d´Or, 1995) arribó el pasado verano al Rennes para mostrar su valía en la

Ligue 1. Christian Gourcuff, su técnico, le prometió minutos en el campo, pero la realidad fue bien distinta. Ahora, con la llegada de un nuevo entrenador, el delantero mallorquín espera hacerse un hueco en el once del conjunto francés, un equipo que "luchará por jugar en Europa"

"Gourcuff me comentó que llegaría mi oportunidad, al poco tiempo dejó de hablarme". Apartado, cuestionado, impotente? Ese ha sido el sentir de Brandon Thomas durante sus primeros meses en el Rennes francés de la Ligue 1. Ahora, tras la destitución de su técnico el pasado 7 de noviembre, se abre una nueva puerta para el futbolista de Cala d'Or. Brandon quiere demostrar que la inversión que el club hizo en él, tres millones de euros, no fue en balde.

"Llegué a Francia cargado de ambición, pero las cosas se truncaron muy pronto. El club quiso darme la oportunidad de jugar con el filial, para tener minutos, pero seguía sin entrar en los planes de Gourcuff, pese a que no entendí su decisión, nunca dejé de trabajar", confiesa el joven futbolista de 22 años.

El pasado 10 de julio el Real Mallorca anunció el acuerdo al que había llegado con el Stade Rennais para el traspaso de uno de sus buques insignia. Brandon aterrizó en Francia cargado de ilusión y con ganas de demostrar su valía en la Primera División gala. Allí se adaptó rápidamente a la ciudad que, pese "a no conocerla, me sorprendió para bien" y se quedó prendado del gran ambiente que mueve el fútbol en el país vecino: "La gente vive el fútbol de una forma muy intensa en los estadios, la hinchada anima constantemente y los futbolistas, ya sean estrellas o no, nunca tienen miedo a lesionarse. El fútbol es mucho más físico que en España y la calidad está subiendo año tras año con el fichaje de jugadores de la talla de Neymar, Dani Alves o Balotelli".

El 8 de noviembre el club francés anunció la contratación de un nuevo técnico, Sabri Lamouchi, quien debutará en el banquillo del Rennes mañana, a las 20 horas, ante el Strasbourg. Será una nueva oportunidad para Brandon, quien durante estos meses ha sufrido la indiferencia de su extécnico. "Cuando llegué, Gourcuff hablaba mucho conmigo, me animaba a que me adaptara cuanto antes a la Liga francesa y que pronto tendría mi oportunidad, luego dejó de hablar un poco conmigo", relata el futbolista. "No lo entendí mucho, pero seguí trabajando. Entonces llegó el partido de la Copa, contra el Dijon a mitad de octubre, ahí jugué y di la asistencia del 2-0. En el siguiente encuentro en Liga fui titular y marqué el único gol del partido. La semana siguiente volví de nuevo al banquillo, Gourcuff tuvo que cambiar los planes porque teníamos tres defensas lesionados. Ahora que tenemos nuevo entrenador, empezamos todos de cero", relata esperanzado el delantero mallorquín.

"La dinámica es muy buena, llevamos cuatro partidos consecutivos ganados (incluida la Copa). Somos un equipo muy joven y tenemos que conocernos mejor en el campo, pero creo que tenemos una muy buena perspectiva a medio plazo. Queremos luchar por jugar en Europa, eso es la ambición del Stade Rennes", asegura un nuevo Brandon.