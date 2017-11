Ferran Giner: "Si todo esto no acaba con el ascenso, nadie se acordará de este inicio"

El que debía ser el partido más destacado del Grupo III, el enfrentamiento entre Real Mallorca y Elche, parece haberse diluido a base de jornadas. Los últimos resultados atesoradas por el conjunto alicantino y la reciente destitución de su técnico, Vicente Mir, han restado trascendencia al duelo entre el primer y el segundo clasificados de la categoría. El propio Ferran Giner se ha encargado, esta misma mañana, de rebajar algo de tensión al encuentro: "Creo que jugaremos con las mismas ganas que el resto de partidos. Tenemos el mismo respeto al Elche que al resto de equipos de la categoría, esa faceta nuestra es parte del éxito que estamos teniendo".

El extremo zurdo tiene claro que, pese a la gran superioridad que está mostrando el conjunto rojillo en este inicio de temporada, "nadie se acordará de ellos si todo esto no acaba con el ascenso". "Once puntos es una distancia grande, pero si nos dormimos estaremos haciendo mal. Lo mismo que ahora llevamos muchos puntos, pueden venir momentos malos y tenemos que estar todos unidos para que no se produzca un bajón. El equipo debe continuar en las misma línea. Solo nos queda trabajar y ojalá todo acabe con el objetivo del ascenso, pero por ahora no hemos hecho nada, si todo esto acaba y no logramos el objetivo, la gente no se acordará de este comienzo", ha recalcado el futbolista valenciano en rueda de prensa.

El Elche, que espera anunciar a su nuevo entrenador la próxima semana, aterrizará este domingo con José Luis Acciari y Óscar Sánchez en el banquillo. Bajo el tópico: ´Entrenador nuevo, victoria asegurada´, el conjunto franjiverde espera recuperar la senda de la victoria en Son Moix, un hecho que no le preocupa especialmente a Giner: "Siempre está ahí el tópico, pero estoy convencido de que esta jornada romperemos con él, eso esperamos al menos. El equipo hará todo lo posible para que eso no sea así. Que tengan o no nuevo entrenador no nos debe influir, debemos hacer lo de siempre y llevarnos la victoria".

El futbolista bermellón también ha desvelado este mediodía en Son Bibiloni las que cree son las claves del éxito del equipo que dirige Vicente Moreno. "Creo que los jugadores más importantes son los que no juegan con regularidad. Son los que hacen que el equipo vaya hacia arriba. Creo que el equipo es una familia, no hay malas caras, todos vamos a una, igual que la afición y creo que esa es la clave de nuestro éxito", ha resumido el de Alboraia.