Los despedidos del descenso

El Mallorca despidió ayer a Jaume Colombàs, director del área social del club y que desde hace tres temporadas era el locutor de Son Moix en los días de partido. El motivo de la expulsión reside en una "reestructuración económica", según le comunicó el director financiero Alfonso Díaz al afectado, que no quiso firmar la carta de despido.

Detrás de esta versión oficial, el consejero delegado del club, Maheta Molango, valoró otros conceptos para justificar la salida de Colombàs. "No podemos volver al fútbol de los ochenta. Tenemos sobre nosotros una serie de investigaciones por el comportamiento inadecuado de los seguidores más radicales del Mallorca. No podemos permitir que un aficionado vaya con un bate de béisbol al campo del Baleares, que se produzcan incidentes en Formentera o que se rompa la luna de un coche. Esto no se ha sabido parar", declaró convencido a DIARIO de MALLORCA.

Colombàs llevaba de forma oficial en la entidad desde 2009 y siempre estuvo muy ligado a la organización de actos de animación al Mallorca. De hecho, ayer mismo estaba preparando el recibimiento que la afición le va a dispensar al equipo este domingo, a partir de las 10:15 horas, en el estadio en la previa del duelo ante el Elche.

El hijo de Pedro Colombàs, histórico peñista, es uno de los reponsables de la exitosa campaña de abonados de esta temporada denominada ´Toca remar´, con los deportistas olímpicos Marcus Cooper y Sete Benavides. Además, presentó la gala del Centenari junto a Elisabeth Moll, en el Teatre Principal de Palma, entre otros eventos.

Colombàs es el último de una larga nómina que supera la veintena de trabajadores que han abandonado la entidad en un año marcado por el traumático descenso a Segunda B. El club ha despedido a trabajadores de la secretaría técnica, comunicación, informática y mantenimiento, entre otros departamentos.

Además, también hay otros empleados que se han marchado al no sentirse cómodos con las decisiones de gestión de Molango. Es el caso, sin ir más lejos, de Carlos Sureda, director del fútbol base, o Santi Miralles, técnico del conjunto de División de Honor juvenil. Además, esta semana se ha despedido Benito Mateo, jardinero de la entidad y que, según fuentes del club, tampoco estaba a gusto. Se ha marchado a China.