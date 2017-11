Moreno: "Teníamos ganas de derrotar al Lleida"

Vicente Moreno se acordó de la eliminación del Mallorca en la Copa del Rey a manos del Lleida en la victoria de esta mañana ante el conjunto catalán. Preguntado por si el equipo se había sacado una espina con el 0-2, el entrenador del Mallorca respondió: "Nos hubiera gustado pasar, pero el Lleida tuvo más fortuna en los penaltis. Está olvidado pero a la hora de competir siempre te queda el recuerdo de aquella derrota. Teníamos ganas de ganarlos", ha confesado el técnico mallorquinista.

Moreno ha comentado la actuación de Damià y Salva Sevilla en el doble pivote, dos jugadores más creativos que defensivos: "Tendemos a poner el cartel a los jugadores. Y la realidad es que lo que hay que valorar es si son buenos o no lo son. En este caso son jugadores que atacan y defienden bien. Es verdad que luego brillan más en otros aspectos. Todo se reduce a una cuestión de confianza, y ahora la tienen", ha subrayado.

Los prolegómenos del partido han estado marcados por el percance de Reina, que al final no ha podido jugar por un virus estomacal. "Venía de unos días con un virus y ya habíamos contemplado la posibilidad de que ayer se incorporara Ferran del filial. Reina ha querido probar en el calentamiento, pero ha visto que no estaba en las mejores condiciones", ha dicho el técnico valenciano, que ha querdido felicitar públicamente a Parera, su sustituto. "Hay que felicitarle. No es fácil aparecer en un partido como el de hoy. Estoy contento por él porque refuerza su trabajo en la sombra y ha colaborado en la victoria de manera importante".

El Mallorca, durante muchos minutos, ha mejorado su rendimiento con respecto al partido del pasado domingo ante el Valencia-Mestalla, algo de lo que no parece coincidir Moreno. "Ya dije la semana pasada que vi un buen partido ante el Valencia Mestalla. No todos vemos las mismas cosas pero respeto todas las opiniones. El equipo ha manejado el partido bien en cada momento, se ha defendido bien y se ha creado bien", ha resumido.

Los jugadores del Mallorca han patinado mucho, pese a que el terreno de juego estaba en perfectas condiciones: "Independientemente de que te pongas gomas o aluminio, y a pesar de que el campo era una alfombra, a veces pasa. Lo hemos hablado antes del partido y hemos intentado de que no pasara".

Por último, ha comentado la sorprendente victoria del Formentera en Elche. "Es que los partidos hay que jugarlos, cualquier rival te mete en problemas, si no todos acertaríamos la quiniela. Es una categoría muy difícil en la que cualquiera puede ganar a cualquiera", ha concluido.