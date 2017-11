Álex López hace justicia

Un golazo de Álex López en el minuto 88 ha hecho justicia al mayor empeño del Mallorca por buscar la victoria. Lo ha merecido con creces el equipo de Vicente Moreno, que tras el gol del Valencia Mestalla ha ido descaradamente a por el segundo, que ha llegado tras desperdiciar varias ocasiones claras de gol. Esta victoria llega tras dos empates y consolida el liderato del equipo en una jornada redonda ya que el Lleida, cuarto clasificado, ha perdido en Formentera, y Elche y Villarreal B empataron entre sí y ya están a ocho y nueve puntos respectivamente.

Afrontaba el Mallorca el partido con la necesidad de sumar los tres puntos después de la primera mini crisis, si es que así se puede denominar al hecho de que el equipo no pasara del empate en los dos últimos partidos. Delante, el Valencia Mestalla de Ludo Penev, aquel fornido delantero búlgaro del Valencia y Atlético de Madrid con una zurda de oro. Vicente Moreno ha vuelto a remover ligeramente el once para encontrar de nuevo la fórmula de la victoria, con Salva Sevilla por Damià, que por primera vez se sentaba en el banquillo, y Pol Roigé, que volvía a la titularidad después de cinco partidos ausente, por Giner.

El equipo no podía permitirse otro tropiezo y ha salido decidido a por la victoria. Ya en el primer minuto Abdón ha tenido una clara oportunidad, pero su pifia fue monumental. No le dio con su zurda, lo más parecido a un arma letal, sino al aire. El delantero de Artà maldijo al mundo entero como si se tratara del último minuto, cuando era el primero. Es un jugador demasiado temperamental, que le iba a costar al final del partido un disgusto con su expulsión, ya en el banquillo.

Se rehízo veinte minutos después al aprovechar, con la derecha, un buen centro de Pol, más activado que nunca y dispuesto a no volver a perder su sitio en la banda derecha. Ha estado enchufado el catalán, generoso en el esfuerzo y sabiendo siempre lo que tenía que hacer cuando era el dueño del balón.

El partido parecía controlado, sobre todo porque arriba, el Valencia, con el máximo goleador de la categoría Rafa Mir inédito, no llegaba con claridad al área de Reina. A falta de otros alicientes, la salsa la ha puesto el colegiado, murciano, empeñado en que el partido no se le fuera de las manos y decidido a no mostrar tarjetas. Hasta que no le ha quedado más remedio que enseñarlas. A los 23 minutos perdonó la amarilla a Pedraza por una dura entrada, viéndola a tres minutos para el descanso. También Abdón, por una durísima entrada a un contrario, la quinta que ve en el campeonato por lo que no estará el próximo domingo en Lleida.

Moreno no lo debía ver muy claro porque ha sido un nervio durante todo el partido. Inquieto, no ha parado de gesticular, de dar instrucciones a sus jugadores y de protestar algunas decisiones del colegiado, que le tuvo que advertir más de una vez.

El Mallorca recibió un mazazo en forma de gol en el inicio de la segunda parte. En una de las escasas ocasiones en que el Valencia se acercó al área de Reina, Villalba remató a la primera un centro bombeado desde la banda izquierda. Era el empate a uno. Tocaba volver a remar.

Y lo ha hecho con determinación el equipo rojillo. Siete minutos después Xisco Campos ha tenido el empate en sus botas al rematar fuera una falta de Bonilla. En el 63, primero Abdón y luego Lago, muy flojo hoy, han podido adelantar a su equipo.

Ha insistido el equipo, pero siempre muy pendiente de las contras del Valencia, un equipo con un buen trato al balón y que en cualquier momento te la puede armar. Pero el paso de los minutos sin resultado ha puesto nervioso al Mallorca. Damià, que ha entrado a los diez minutos por Pedraza, se ha complicado demasiado la vida, poniendo de los nervios a una afición que hace tiempo que no le perdona una.

Tanto ha insistido el Mallorca que al final ha obtenido premio. Y de la mejor manera. Álex López, que no se ha dejado ver durante el partido, se ha hecho con el balón en una jugada embarullada en el área valencianista, ha dado media vuelta sobre sí mismo y, con la zurda, ha colocado el balón al segundo palo, a la derecha del portero Cristian. Un golazo. Tan mal lo ha pasado Moreno que, en un gesto de rabia, ha lanzado al suelo el botellín de plástico.

El partido no se ha acabado ahí. Han llegado dos expulsiones. La primera, la de Centelles por derribar a Salva Sevilla cuando se disponía a iniciar un contragolpe; y la segunda, a Abdón Prats por protestar en el banquillo, lo que le costará dos partidos de sanción ya que, antes de ser sustituido, ha visto la quinta que conllevaba su ausencia el próximo domingo. Ha sido el único contratiempo a una matinal de muchos nervios pero que ha acabado de la mejor manera. Hay líder para rato.