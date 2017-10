Moreno: "No daría por hecho que juguemos con el mismo dibujo"

Vicente Moreno ha dejado entrever en la rueda de prensa de esta mañana que hay posibilidades de que cambie de dibujo táctico en el partido que mañana, a partir de las 12 horas, enfrentará al Mallorca contra el Hércules en Son Moix. "Prefererimos tener a todos los jugadores disponibles, pero soy afortunado y tengo futbolistas que esperan momentos como este, el aprovechar una oportunidad por una sanción", ha dicho el entrenador del Mallorca en referencia a la baja de Álex López. "Tengo claro lo que voy a hacer", ha añadido, "pero no lo voy a decir. Podemos hacer algo diferente. No daría por hecho que juguemos con el mismo dibujo con el que lo hemos hecho hasta ahora", ha subrayado.

Moreno, que ha lamentado no haber sumado los tres puntos en Formentera - "cuando no puedes conseguir la victoria, al menos hay que sumar", ha dicho-, considera que el Hércules tiene puntos en común con el Mallorca. "También es un club histórico, que necesita militar en una categoría diferente a la que está. Es un buen equipo, con jugadores con mucho oficio y que poco a poco se va metiendo en la parte alta de la clasificación. Tendremos que hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos", ha señalado.

En cuanto a la llegada de Claudio Barragán al banquillo del Hércules, apenas se ha pronunciado porque "el primer partido en Formentera no sirve de referencia. Me he enfrentado a Claudio otras temporadas y conozco lo que hacen sus equipos en el terreno de juego", se ha limitado a decir.

Se le ha preguntado a Moreno sobre la posibilidad de sumar los seis puntos en los próximos dos partidos, que se disputan en Son Moix, mañana ante el Hércules y el domingo contra el Valencia Mestalla. "Nos preocupa el partido de mañana. Los equipos que quieren estar arriba han de ser fuertes en casa. No será fácil sumar las dos victorias, pero vamos a intentarlo. Primero hay que pensar en el partido de mañana", ha dicho.

Por último, sobre lo que más le inquieta del Hércules, ha respondido: "Me preocupa más el nivel que podamos dar que el rival. Si jugamos a nuestro nivel tenemos muchas opciones de ganar. Hay que explotar sus debilidades", ha concluido.