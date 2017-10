Vallori se mofa del empate del Mallorca y Raíllo le responde

Un tuit del jugador del Atlético Baleares Guillem Vallori, mofándose del empate del Mallorca en Formentera (1-1) encendió la ira de la afición rojilla y hasta de la plantilla, ya que Antonio Raíllo le respondió. "Cuando se enfrentan: humildad y trabajo contra prepotencia y soberbia, puede pasar este resultado", escribió el central a las 19.21 horas del sábado en las redes sociales, apenas treinta minutos después de que finalizara el duelo en Sant Francesc Xavier. Además, también cargó contra los medios de comunicación en su etiqueta "#periolistosqueseosvenloscolores".

No es la primera vez que el futbolista alude, sin mencionar al Mallorca, al club en el que se formó, siempre en un tono despectivo. El mensaje del sábado molestó tanto que, más allá de la indignación de los hinchas bermellones, que poblaron las redes sociales muy enfadados con el central mallorquín, fue uno de los pesos pesados del vestuario de Son Bibiloni, Antonio Raíllo, el que le respondió con un insulto. "Mas tonto y no naces compi" (sic). Vallori, que estaba convocado para el duelo que disputó ayer el Atlético Baleares ante el Peralada, aunque se quedó en el banquillo, no contestó al cordobés.