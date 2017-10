El Formentera frena al Mallorca

El Mallorca ha cortado esta tarde su impresionante racha de victorias y no ha pasado del empate a un gol en su visita al Formentera, un rival modesto como pocos pero que ha conseguido muy merecidamente un punto ante el indiscutible líder de la categoría. Primero fue el Atlético Baleares y hoy ha sido el Formentera. Los equipos isleños no se le dan bien a este Mallorca, que puede dar por bueno el empate pese a jugar contra un rival muy mermado de efectivos.



La primera parte ha sido anodina, con mucho juego en el centro del campo y escaso en las áreas. El Mallorca se ha encontrado con un rival según lo previsto en el guión: aguerrido, difícil de superar y que no da un balón por perdido. La duda estribaba en hasta cuándo le durarían las fuerzas teniendo en cuenta el desgaste sufrido por su eliminatoria de Copa del Rey ante el Athletic.



Pasaban los minutos y el conjunto de Tito García Sanjuán se sentía cada vez más cómodo sobre el terreno de juego. Es verdad que no se acercaba en las inmediaciones del área de Reina, pero tampoco sufría en defensa. Solo a los doce minutos, un remate de Abdón, con todo a favor, se ha ido fuera por muy poco. Ha sido la única acción de peligro del Mallorca en todo el primer periodo.



Todo se dejó para la segunda parte, que fue mucho y bueno. Sobre todo en los primeros minutos, frenéticos, con goles en las dos porterías. Cuando apenas se había cumplido un minuto de la segunda parte, Adrián Riera ha adelantado al Formentera al aprovechar una falta de entendimiento entre Raíllo y Grima, sustituto del sancionado Sastre en el lateral derecho. El conjunto de García Sanjuán ya puede presumir de ser el primer equipo que marca un gol al Mallorca cuando este juega a domicilio.



El Mallorca de Moreno se encontraba ante una situación inédita esta temporada. Y es que por primera vez iba por detrás en el marcador y se veía obligado a atacar para, al menos, lograr el empate. Y este ha llegado pronto. Cuatro minutos después. Álex López ha rematado de cabeza un gran centro de Lago desde la banda derecha y, marcando los tiempos de un cabeceador que se precie, ha batido a Marcos, guardameta local. Las imágenes demuestran que el gol del delantero catalán, cuarto que marca esta temporada, ha sido logrado en fuera de juego. Por muy poco, de esos casi imposibles de detectar por los auxiliares, pero acción antirreglamentaria al fin y al cabo. Al Formentera le ha pasado lo que el pasado miércoles ante el Athletic, que la alegría le ha durado muy poco, apenas cuatro minutos.





Empezaba un nuevo partido. El equipo local no le ha perdido nunca la cara al encuentro ante un rival que no se daba por satisfecho con el empate. Buscaba su décima victoria en once partidos. La tuvo en su cabeza, de nuevo, Álex López en el minuto 64, con un cabezazo que se fue fuera por muy poco en un saque de esquina botado por. Moreno buscaba la victoria. Ha sustituido a un defensa, Grima, por un delantero, Bryan Reyna. Pero hoy ha sido imposible. El resultado es justo por la igualdad que se ha visto. Con la diferencia de puntos que tiene el Mallorca sobre el segundo clasificado, el empate hay que darlo por bueno ante un rival que ha demostrado que merece muchos más puntos de los que acumula en la tabla.