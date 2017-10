Moreno pisa el acelerador

Vicente Moreno ni se plantea soltar el pie del acelerador, por mucho que su equipo haya sumado veintiocho de los treinta puntos posibles y sea el destacado líder del grupo tercero de la Segunda B. "Tenemos la misma presión que en la primera jornada. Queremos ganar el sábado al Formentera porque es la posibilidad más cercana de seguir sumando de tres en tres. No vamos a especular con eso. Hay que disfrutar el momento y alargarlo todo lo que se pueda", explicó ayer por la tarde después del entrenamiento en el campo de hierba sintética de Son Bibiloni.

El técnico del Mallorca, que tiene toda la plantilla a su disposición, se felicitó por el buen momento que atraviesan, aunque desconfía del adversario que dirige Tito García Sanjuan. "Nosotros llegamos en una buena línea, pero nos vamos a encontrar con un rival que juega bien y tiene las ideas muy claras, pese a lo que diga la clasificación", señaló en primera instancia antes de ir más allá en su reflexión. "Será un partido muy exigente para nosotros. El Formentera es un equipo que me gusta y considero que deberían llevar más puntos de los que tienen. He visto todos sus partidos porque siempre juega contra el equipo que nos toca a nosotros después y puedo decir que tiene las cosas claras, tienen mucha intención en todo lo que hace y cree en lo que hace", comentó.

El valenciano cree que el meritorio empate en la Copa del Rey del miércoles ante el Athletic de Bilbao de los de la Pitiusa menor no va a provocar que estén más cansados ante los bermellones. "Les espero motivados. No es fácil empatar con un equipo de Primera División, además histórico, como el Athletic. El Formentera lo hizo muy bien todo el partido y estoy seguro de que querrá prolongar la racha contra nosotros", señaló temeroso.

Moreno no se mostró especialmente preocupado por el césped artificial del Municipal de Sant Francesc Xavier. "Es algo más grande que el del Ebro y no va a ser algo que utilizaremos como excusa. Ellos juegan allí y hacen buen fútbol", resaltó visiblemente convencido. Preguntado por la posición de Lago, acerca de si regresará al extremo izquierdo o seguirá empezando los partidos por el derecho para que Ferran Giner actúe en la zurda, el de Massanassa no dio pistas acerca de uno de los debates que mantiene el mallorquinismo. "Hay muchas posibilidades con los jugadores que tenemos porque los jugadores lo hacen bien. Lago tiene calidad para adaptarse a muchas posiciones arriba y, de hecho, creo que antes de que llegara yo al Mallorca, el puesto en el que menos ha jugado es por la izquierda", argumentó con razón. El preparador aplaudió que cerca de quinientos mallorquinistas se desplacen mañana a Formentera para apoyar al equipo en directo. "Es una pasada y se lo agradecemos mucho. En un momento dado, cuando les necesitemos durante el partido, estará muy bien que nos animen, tal y como han hecho en lo que llevamos de temporada", concluyó.