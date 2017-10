IB3 y el Mallorca se declaran la guerra

El Mallorca está estudiando la posibilidad de romper su vinculación con IB3 Televisió porque entiende que esta mañana "ha incumplido" el contrato que les une desde el 2 de septiembre. El problema reside en que la señal que la cadena autonómica debía surtir al club del partido entre los bermellones y el Villarreal B, para que la entidad pudiera ofrecer los encuentros en 'streaming' a través de su web, y por el que los aficionados pagan, no ha llegado hasta las 12:25, veinticinco minutos después de iniciado el choque. Y en ese momento, según el Mallorca, la imagen estaba mal codificada y sin audio, lo que imposibilitaba "ofrecer un servicio de calidad" a sus seguidores.

De hecho, el Mallorca ha pedido al descanso a IB3 que dejara de emitir el partido por televisión fruto de su enfado por no poder ofrecer, tal y como está firmado, el partido a través de su web. Los trabajadores del Ente han optado por desmontar las cámaras y no han registrado las imágenes de la segunda mitad. De hecho, IB3 ha ofrecido a partir de ese momento de forma íntegra el encuentro entre el Deportivo Aragón y el Atlético Baleares, cuando en la primera parte la prioridad la estaba teniendo el Mallorca. "Aquí no hay mala intención. Simplemente que la máquina que sirve para enviar las imágenes al Mallorca se ha estropeado y no lo hemos podido arreglar a tiempo", explica a DIARIO de MALLORCA una fuente de IB3.

No obstante, el enfado del club es monumental, hasta el punto de que se plantea anular el contrato, por el que percibe 30.000 euros, y que permite a la televisión ofrecer todos sus encuentros. "No tenemos constancia de que quieran romperlo, no nos han dicho nada de eso", se limita a responder la misma fuente de IB3 a preguntas de este periódico.

El malestar de muchos aficionados que se encuentran fuera de las Illes Baleares -no se puede ver en la web de IB3 al estar la señal geolocalizada- ha sido notorio en las redes sociales ya que no han podido ver el duelo de su equipo ante el segundo clasificado. El propio club no ha tenido más remedio que anunciar el reembolso de los cuatro euros por no haber cumplido con su oferta.

Además, el comunicado que ha publicado esta tarde IB3 todavía ha indignado más en la planta noble de Son Moix ya que considera que "falta a la verdad" porque defiende que "la señal era de calidad", aunque reconoce "problemas en el audio".

La nota completa es la siguiente: "Por primera vez esta temporada, IB3 Televisió anunció la emisión de dos partidos este domingo, los del Mallorca y el At.Balears, para ir conectando con ambos, dado que el Mallorca jugaba contra el segundo clasificado. A las 11.45h el Mallorca nos ha dicho que tenía dificultades para recibir la señal online del partido. Desde entonces IB3 ha intentado encontrar soluciones al problema, derivado de la ruptura de un dispositivo que convierte la señal de TV para servirlo al Mallorca. Se ha conseguido ofrecer una señal online comenzada la primera parte, que el Mallorca ha podido servir a sus usuarios. Esta señal era de calidad, si bien ofrecía problemas de audio al pasar por la plataforma que utiliza el Mallorca. Sin embargo, a las 12,50h, responsables del Mallorca nos han invitado a retirar todas las cámaras del estadio y dejar de grabar cualquier imagen del partido o del post. A pesar de que detrás de esta fallo técnico no había ninguna intencionalidad, IB3 ha dejado de grabar imágenes en Son Moix a pesar de la vulneración de su derecho a la información. Por este motivo IB3 ha ofrecido la segunda parte íntegra del Deportivo Aragón - Atlético Baleares y no ha podido, ni siquiera, ofrecer el gol deL Mallorca. IB3 lamenta la reacción del Mallorca, que ha privado a los espectadores de poder ver la segunda parte del encuentro".

En las próximas horas está previsto que los responsables de ambas instituciones se reúnan, aunque si las intenciones del Mallorca siguen como ahora, incluso peligra que el próximo sábado se pueda emitir por IB3 el derbi balear entre el Formentera y los rojillos, que empieza a las 17 horas.