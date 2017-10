Moreno: "Me gustan los jugadores que se toman mal la suplencia"

A día de hoy, Vicente Moreno es un hombre feliz. Bajo su filosofía de vivir cómodamente en la victoria y disfrutar del momento, el técnico valenciano tiene pocos dolores de cabeza. Su máxima preocupación, como reconoció ayer en rueda de prensa, es lo mal que puedan tomarse sus futbolistas la suplencia, "ya que tengo la suerte de poder contar con una plantilla de mucho nivel".

El domingo, el segundo clasificado de Liga, el Villarreal B, visita Son Moix. Un encuentro complicado ante "un rival más de la categoría, de los fuertes, pero uno más". "Ganarles nos dará la oportunidad de sumar solo tres puntos más y si perdemos, tampoco debemos darle más importancia que a una derrota ante otro equipo", reconoció en sala de prensa.

Sobre el filial del conjunto castellonense, el de Massanassa confesó que se encontrarán con un rival "de muchísima calidad, con gente joven que a pesar de su edad aparentan una mayor veteranía sobre el campo. A nivel físico son jugadores con muchísima velocidad y fuerza. Es un equipo que juega muy bien a fútbol y contra el que tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos ganar el partido del domingo".

Moreno bromeó sobre el once con el que saldrá mañana al campo. "Serán los de siempre, mi plantilla", confesó entre risas. "Cuando los resultados son buenos, es más fácil dar continuidad o más difícil hacer cambios. A medida que pasen las jornadas, cambios habrá. No se puede confiar nadie. Tengo la suerte de que mis futbolistas se tomen mal el no ser titulares. Me gusta que no lo vean con buenos ojos. No queremos gente conformista en su situación, queremos gente que quiera entrar, esa voluntad es la que hace apretar al resto de compañeros a mantener su nivel. A veces me toca ser injusto con algunos jugadores", expresó Moreno.

Si el Mallorca prosigue con este ritmo de resultados, el conjunto bermellón podría finalizar la temporada con 100 puntos, algo que siquiera se le pasa por la cabeza al preparador mallorquinista. "¿Cien puntos dices? Estoy pensando en los 28, como para ponerme a pensar en los 100. Entiendo que la gente pueda hablar y pensar de puertas a fuera, pero a nosotros nos basta con pensar en los 28. Lo máximo que sé es que a día de hoy tenemos 25 y que el domingo, con suerte, podremos contar con 28, pensar más lejos de eso, sobre todo en el fútbol, no tiene sentido", zanjó el preparador valenciano en la rueda de prensa previa al partido del Villarreal B.