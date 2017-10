Moreno: "Mis jugadores no están preparados para ser suplentes"

Se esperaba la pregunta, pero tiró balones fuera en su respuesta. Vicente Moreno se negó a dar pistas acerca de su decisión de si devolver la titularidad a Lago Junior, sancionado la pasada jornada, o mantener en las bandas a Giner y Cano, que fueron decisivos en el triunfo ante el Cornellà del pasado domingo (3-0). "Todos mis futbolistas quieren jugar, no están preparados para ser suplentes, aunque otra cosa es que se tengan que conformar porque solo juegan once", dijo ayer ante los periodistas en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Al final, lo justo sería darle continuidad a Giner y Cano, pero también lo sería que la tuviera Lago, que salió por una sanción después de hacerlo muy bien. Nos gusta tener a nuestra disposición a toda la plantilla. Por mi parte se hace difícil poder elegir un once porque todos los jugadores se merecen están en él, pero desgraciadamente no puedo ser todo lo justo que me gustaría", subrayó sin querer alimentar todavía más el debate.

El entrenador del Mallorca se felicitó por el buen momento que atraviesa el equipo, líder de la categoría y que ha encadenado cinco triunfos, en la previa del encuentro de mañana ante el Ebro. "Estamos bien. Veo a los jugadores con ganas de continuar compitiendo al máximo. Nos espera otro partido complicado, contra un rival al que las circunstancias y el campo donde juega les convierte en un equipo aún más complicado, pero estamos con ganas de seguir aumentando el número de victorias", explicó.

El valenciano es consciente de que el terreno de juego del Ebro puede condicionar el encuentro. "Las adversidades que se puedan presentar esta jornada por las dimensiones del campo, ya que nunca hemos jugado en un campo tan pequeño y la superfície -césped artificial-, tienen que convertirse en puntos para estar más motivados. Pero es verdad que condiciona un campo así", comentó antes de evidenciar la desconfianza que le despierta el conjunto aragonés, en la media tabla y que lleva tres semanas sin perder. "En su casa solo ha ganado un partido, pero es que solo ha perdido uno. Sus números son similares tanto dentro como fuera de casa. Si ya de por sí es un equipo intenso y agresivo, lo será todavía más contra nosotros, como nos pasa siempre esta temporada. Seguro que el Ebro nos va a ofrecer mucha resistencia", reflexionó.

Moreno, además, concedió especial importancia a las acciones a balón parado en campos como el de mañana. "Siempre lo es y cuando más bajas la categoría, todavía más. Hay que tener cuidado", concluyó.