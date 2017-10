Exigente cita ante el presidente

"Puede ser que no tenga el nombre de otros, pero es un equipo que desde hace años tiene muy claro lo que tiene que hacer. Es el partido más difícil de lo que llevamos de temporada". Estas palabras pronunciadas el viernes por Vicente Moreno son un buen aviso de lo que puede hacer esta mañana el Cornellà en Son Moix. De ahí que el técnico del Mallorca se apresure a dejar claro que, por mucho que su equipo sea el líder, el duelo de hoy será muy complicado.

Sin embargo, el preparador valenciano nunca recurre a las excusas. Sabe que deben vencer, y todavía más en un duelo en el que el presidente y uno de los máximos accionistas, Andy Kohlberg, estará en el palco. Hay margen de error, cierto, ya que después de sumar cuatro triunfos seguidos aventaja en cuatro puntos al Elche y Villarreal B, segundo y tercer clasificado, y en siete al Lleida, que es el quinto y marca la zona de fuera del play-off. Pero mejor no utilizarlo, sobre todo si el choque se disputa en casa.

Moreno, que dará la lista de convocados antes del inicio del duelo, cuenta con la baja por sanción de Lago. El africano, que fue expulsado en El Collao, no es una ausencia cualquiera por la influencia que tiene su juego en los rojillos. Pero el fondo de armario es grande. Ferran Giner, que todavía no ha jugado desde el inicio, apunta a titular en el flanco izquierdo, mientras que el resto del once tiene pinta de que será el mismo de hace una semana.

Manolo Reina estará en la portería, con Joan Sastre, Raíllo, Xisco Campos y Bonilla en defensa, mientras que en el centro del campo, más allá de Giner, estará Pol Roigé en la derecha y Pedraza y Damià en el doble pivote. Abdón y Álex López buscarán aumentar su cuenta de goles particular en la punta de ataque ante un Cornellà, que solo ha encajado cinco tantos.

Los catalanes ocupan la cuarta posición, el puesto más alto que ha tenido un adversario de los bermellones en las ocho jornadas de Liga. Liderados por el olfato de Enric Gallego, máximo goleador de la Liga con siete dianas -empatado con Rafa Mir, del Mestalla-, la pasada semana golearon al Formentera (4-1). El delantero es el arma más peligrosa del equipo que dirige Jordi Roger, un futbolista a los que Raíllo, Xisco Campos y compañía deberán vigilar de cerca. De hecho, de los nueve tantos que ha anotado el equipo, siete llevan su firma. La dependencia del acierto de este jugador es elevada, aunque también hace daño por las bandas con Pep Caballé y Fito Miranda.

El Cornellà sabe lo que es ganar lejos de su estadio ya que se llevó los tres puntos en Alcoy (1-2), empató en El Clariano de Ontinyent (0-0) y cayó ante el filial del Villarreal (2-0). Pero seguro que hoy será otra historia. Solo falta que empiece a rodar el balón.