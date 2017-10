Moreno: "El Cornellà es el rival más difícil de lo que llevamos de temporada"

"Es el partido más difícil de lo que llevamos de temporada", ha dicho casi sin mediar pregunta Vicente Moreno. El entrenador del Mallorca desconfía del Cornellà, que llega a la isla como cuarto clasificado, el puesto más alto que ha tenido un adversario de los bermellones hasta ahora. "Puede ser que no tenga el nombre de otros, pero es un equipo que desde hace años tiene muy claro lo que tiene que hacer y por eso digo que es el partido más difícil de lo que llevamos de temporada", ha explicado esta mañana ante los periodistas en la sala de prensa de Son Moix con la presencia del presidente Andy Kohlberg.

El valenciano se ha explayado a la hora de activar las alarmas por la visita del conjunto catalán. "Además de la motivación que sabemos que tienen los equipos cuando juegan en Son Moix, esta jornada somos conscientes de que nos enfrentamos a un muy buen equipo. Les conozco mucho. En mi anterior etapa en Segunda B, tenían el mismo entrenador -Jordi Roger- y muchos jugadores eran los mismos que vendrán este domingo", ha reflexionado.

Sin embargo, Moreno ha aplaudido la actitud que están demostrando sus pupilos durante la semana de trabajo. "Cada semana nos preparamos para el partido más importante porque es la oportunidad que tenemos de sumar los tres puntos. El grupo está con ilusión de seguir trabajando en esta línea", ha comentado antes de lanzar un mensaje. "Si notara que no tenemos los pies en el suelo, actuaría porque considero que hay que estar igual en todos los casos. Pero este grupo está preparado", ha apuntado. El entrenador ha lamentado la ausencia por sanción de Lago Junior, expulsado en Alcoy. "Es una oportunidad para otro compañero. No me gusta no poder elegir entre todos los jugadores y en este caso no poder contar con Lago. Pero esto significa que un jugador podrá mostrarse y en una plantilla tan completa da gusto poder elegir", ha dicho. Preguntado por si el sustituto será Giner, Moreno ha tirado balones fuera. "No diré si jugará o no, pero es posible porque ha jugado algunos ratos desde que llegó. Pero tengo otras opciones también. Tengo la tranquilidad de que el que juegue lo hará bien", ha dicho.

Moreno se ha mostrado encantado con la visita de Kohlberg, al que conoció el pasado jueves. "Todo ha ido muy bien. Tenemos la barrera del idioma, pero se nota que es una persona cercana, que está pendiente y conoce el día a día", ha señalado en primera instancia. "No le falta razón cuando nos pide que sigamos ganando partidos. Si lo hacemos todo es más fácil y las cosas serán positivas", ha subrayado. Además, ha alabado a la propiedad del club. "No puedo hablar de lo que pasó antes, pero la sensación de tranquilidad y estabilidad que tenemos ahora es muy importante para todos", ha finalizado.