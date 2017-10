El calvario de Brandon

Brandon Thomas vive una auténtica pesadilla en Francia. Traspasado por el Mallorca el Rennes, de la Legue 1 el pasado 10 de julio, operación que se cerró por tres millones de euros, el jugador mallorquín todavía no ha debutado con su nuevo equipo cuando ya se llevan tres meses de competición.

Brandon, de 23 años, autor la pasada temporada de doce goles que no pudieron evitar el descenso del Mallorca a Segunda B, no entra en los planes del entrenador Christian Gourcuff, la persona que avaló su fichaje. Como ha ocurrido en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, el entrenador de turno no cuenta con el jugador que ha pedido y que el club le ha satisfecho previo pago de una importante cantidad, tres millones en este caso. "No tiene puntos fuertes, ni velocidad ni remate", explica Gourcuff para justificar el ninguneo al que somete al jugador de Cala d'Or.

Brandon, que se ha pasado estos tres primeros meses de temporada en el banquillo, si no en la grada, no ha sido utilizado ni un solo minuto por su entrenador. Ni siquiera cuando se ha lesionado de gravedad -fue operado ayer- el delantero senegalés Ismaïla Sarr, el segundo fichaje más caro en la historia del Rennes, que pagó 17 millones de euros al Metz el pasado verano.

El mejor ejemplo de que Gourcuff no cuenta con Brandon, ni parece que tenga intención de hacerlo, se produjo el pasado fin de semana. El Rennes, decimoquinto en la clasificación, a un solo punto de las plazas de descenso, perdió 0-1 con el Caen. Brandon calentó toda la segunda parte en la banda y, siendo el único delantero en el banquillo, su entrenador no apuró el tercer cambio pese a que su equipo iba perdiendo en casa.

La situación del delantero isleño podría cambiar a partir del 14 de octubre. Ese día, el Rennes visita al Guingamp, en un duelo que es lo más parecido a un derbi ya que las dos ciudades están separadas apenas por cien kilómetros. Una nueva derrota del Rennes, que acumula cuatro en ocho partidos, podría suponer la destitución de Gourcuff. Si así fuera, la situación de Brandon podría dar un giro radical si el nuevo inquilino del banquillo le descubre cualidades que el técnico actual no ve.

Gourcuff fue preguntado al final del partido ante el Caen por la situación de Brandon y porqué no había contado con él cuando era el único delantero en el banquillo. Pero tiró balones fuera. Respondió que era "un buen chaval" y que el jugador le dijo que iba a seguir luchando y que ha salido de situaciones más difíciles.

Brandon no ha querido alinearse en el equipo B, en la Liga para suplentes, al considerar que fue fichado para jugar en el primer equipo. Además, al igual que la primera plantilla, el conjunto suplente no destaca esta temporada, a diferencia de las anteriores, y está desmotivado.

El ex jugador del Mallorca, que ha contratado un preparador físico personal a precio de oro, con el que ya trabajó el pasado verano en Barcelona, para mantener la forma ante la falta de partidos, puede ser incluido en alguna operación en el mercado de invierno, ya sea en forma de cesión o de traspaso. En este caso, el Mallorca se aseguró un diez por ciento en el caso de la venta del jugador y un derecho de tanteo.

La suplencia de Brandon no ha pasado desapercibida para la prensa y afición local, que critican que el club se haya gastado tres millones de euros en un futbolista que no juega. La mitad de esta cantidad la destinó el Mallorca a pagar la deuda concursal, cuya totalidad con los acreedores debe hacer efectiva el próximo mes de noviembre.