El Mallorca ata a Bryan Reyna

Una de las apuestas de la dirección deportiva del Real Mallorca ha renovado hoy su contrato con el club. La entidad bermellona ha hecho oficial, a través de su página web, el acuerdo alcanzado con el internacional peruano Bryan Reyna para renovar el contrato que le vincula al club hasta el 30 de junio de 2021.

El delantero, de 19 años, llegó la temporada pasada al Real Mallorca y este año debutó con el primer equipo a las órdenes del técnico Vicente Moreno. "Estoy muy contento con el club y la gente que lo dirige. Debutar con el primer equipo fue algo que no esperaba. Estuve toda la pretemporada con el filial, me vieron, entrené con el primer equipo, hice las cosas bien y logré mi objetivo que era debutar con el Mallorca", ha declarado el jugador.

El delantero, procedente de la Academia Deportiva Cantolao, llegó a la isla en julio de 2016, pero la pasada temporada vivió un auténtico calvario para poder vestir la camiseta bermellona. El mediapunta, que tuvo que regresar a su país por temas burocráticos, finalmente consiguió debutar la pasada temporada con el juvenil División de Honor.

Durante esta pretemporada consiguió llamar la atención del técnico valenciano, que lo llamó a filas con el primer equipo: "El míster siempre me dice que cuando tenga la oportunidad de jugar encare siempre hacia adelante y hacia el rival, pero al mismo tiempo, he de ser capaz de trabajar también en defensa, eso es lo que realmente me falla y el aspecto que debo mejorar más".

En los últimos dos encuentros Bryan Reyna no ha sido convocado con el primer equipo, un aspecto que sorprende tras un buen inicio de temporada. A pesar del contratiempo, el futbolista peruano no baja los brazos: "Mi objetivo en este club es dar alegrías a la afición y voy a esforzarme día tras día para que así sea".