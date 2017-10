Moreno: "Soy muy afortunado por tener a estos jugadores"

"Eso lo dice usted", le espetó Vicente Moreno a un periodista de Alcoy cuando este le insinuó que la victoria bermellona llevaba, únicamente, la firma de Lago Junior. "No creo que hayamos vivido de dos genialidades de Lago Junior. Hemos vivido de todos los jugadores que han participado e incluso de los que no lo han hecho pero han empujando al resto. La vida del entrenador es mucho más fácil si tienes jugadores buenos y yo tengo la suerte de tenerlos, pero no solo a Lago, podría enumerarte a todos y cada uno de ellos. Tengo jugadores de mucho nivel y soy un entrenador muy afortunado de tener la calidad de jugadores que tengo", defendió el técnico valenciano.

La felicidad de Moreno es un hecho. Cada fin de semana el míster mallorquinista se empapa de tres o cuatro partidos de sus rivales, si no ´in situ´, a través de la pequeña pantalla. Le gusta el fútbol y, si los resultados acompañan, todavía le gusta más. "La valoración es muy positiva. Sabíamos la dificultad que tenía el partido de hoy, el equipo con el que nos enfrentábamos, el campo donde jugábamos... Los chavales han hecho un muy buen trabajo, fantástico. La voluntad de hacer las cosas bien la tienen y hay que felicitarles por ello.

"Le pegaremos el toque que corresponde a Lago", espetó el preparador valenciano sobre la actitud del jugador africano al ser expulsado en los últimos minutos del encuentro. "Si el árbitro ha sacado la roja será porque lo ha visto así. A mí no me lo ha parecido, pero tendría que verlo en imágenes. Lago se equivoca, sobre todo en la postexpulsión. Si al final hay una equivocación en la tarjeta, se puede recurrir o lo podemos solucionar, pero con todo lo de después será complicado. Como es lógico le pegaremos el toque que corresponde a Lago", zanjó el técnico.

Uno de los jugadores destacados del encuentro fue el centrocampista Marc Pedraza. El catalán confesó tras el encuentro en El Collao que el equipo había hecho sobre e césped "lo que el míster nos pidió. Empezar fuertes, con dominio del balón y consiguiendo dos goles que nos han dado vida". El futbolista bermellón también restó importancia al hecho de ser líderes a estas alturas de la temporada: "Sabemos que es muy pronto todavía, pero es importante empezar así e ir sacando puntos a los rivales más difíciles".

Álex López, por su parte, valoró: "Es una victoria muy importante y, sobre todo, en un campo que sabemos que es muy complicado".