Moreno: "Si la presencia del médico es obligatoria, que se cumpla"

El entrenador del Real Mallorca Vicente Moreno defendió ayer la presencia de un médico y una ambulancia en los partidos que su equipo dispute lejos de Son Moix, como establece la reglamentación de la Federación Española. "Si la presencia de un médico es obligatoria, que se cumpla", dijo el técnico valenciano en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante la Llagostera en el estadio mallorquinista. "Hay que pensar que estamos en Segunda B, que no es una categoría profesional. Está claro que nos gustaría siempre la presencia de un médico, pero no está en mis manos resolver este tema. Demasiado tengo con lo mío", añadió Moreno en su comparecencia ante los medios celebrada en la clínica Podoactiva Palma.

De momento, el Mallorca viaja sin médico en la expedición, confiando en que el club local ponga uno, como establece la reglamentación. La fisioterapeuta Verónica Sebastianes es la persona con mayor rango en el ámbito sanitario en los viajes, pero el club estudia la posibilidad de que se desplace el doctor Tomeu Munar si a los rivales que visita no disponen de un médico. En Son Moix, el doctor Munar se sienta en el banquillo anexo a donde se ubican el cuerpo técnico y los jugadores.

El entrenador del Mallorca, que admitió que los jugadores "ya tienen ganas de jugar porque las semanas se hacen largas", dio a entender que ante el conjunto gironí pueden jugar los mismos que se impusieron el pasado domingo en Ontinyent. "Siempre hay opciones de que haya algún cambio, pero si hay una buena dinámica de resultados lo normal es tocar pocas cosas. Algún cambio puede haber". En cuanto a Cedric, que el domingo dio el susto en El Clariano al sufrir un dolor torácico, dijo que "ha entrenado bien desde mitad de semana, no más", por lo que posiblemente no sea titular por segunda semana consecutiva.

Moreno hace un balance positivo de las cinco primeras jornadas del campeonato, pero asegura que es pronto para hacer valoraciones, "porque queda mucho. Yo creo que hasta el primer tercio del campeonato no tendremos una idea de hacia dónde vamos. Pero me gusta el juego que practicamos, sabiendo que siempre es mejorable. Vamos en el buen camino y lo más importante es que en los partidos siempre tenemos opciones de marcar".

El principal rival del Mallorca en la lucha por la primera plaza, el Elche, al menos por lo que se ha visto en este inicio de temporada, afronta un partido complicado ante el Atlético Baleares, por lo que puede ser una jornada propicia para el Mallorca si es capaz de superar a la Llagostera. Pero Moreno no es amigo de especular y mirar lo que hacen los otros: "No me preocupa para nada lo que pueda hacer el Elche o cualquier otro rival, me preocupa el partido de mi equipo, el Llagostera, que no ha ganado en casa pero no ha perdido fuera. Estoy seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles y deberemos hacer muchas cosas bien si queremos ganar", aseguró el técnico valenciano, que añadió: "Los equipos son mejores contra nosotros que contra el resto de rivales y eso les convierte en más complicados".

Se le insistió en el Elche y se le recordó que suma catorce goles por solo seis el Mallorca. Pero este dato parece no preocupar al entrenador mallorquinista porque "no es definitivo para nada. Lo que quiero es sumar puntos, ganar partidos y marcar goles. El rival ahora no es el Elche, sino el Llagostera. Creo que es pronto para decir si Elche y nosotros nos disputaremos la primera plaza".