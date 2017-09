Álex López: "Lo competitividad con Abdón y Cedric es lo mejor que nos puede pasar"

Vicente Moreno juega al despiste en la delantera. Cedric, Abdón Prats y Álex López son las piezas del puzzle que el técnico valenciano ha ido intercambiando en este inicio de la temporada. Eso obliga a los tres futbolistas del Real Mallorca a esforzarse y darlo todo en cada entrenamiento, algo que ha reconocido esta mañana en Son Bibiloni el proprio López: "Al final todo lo que sea competitividad es algo muy positivo dentro del equipo y del once. Al final en cada entrenamiento y en cada partido hay que estar al cien por cien para rendir al máximo y demostrarle al entrenador que tú debes ser el elegido en el once.

El gol es algo que se le ha resistido al delantero de Calafell en este inicio de temporada. Ni él ni Cedric han conseguido perforar la portería rival en las cinco jornadas disputadas hasta el momento. "Cualquier jugador, pero sobre todo los delanteros, necesitan vivir del gol. No estoy preocupado porque creo que con trabajo y sacrificio todo llegará", ha relatado tras el entrenamiento matinal.

Un entrenamiento con vistas al próximo rival de liga de este domingo, el Llagostera, "un equipo que tiene jugadores de gran calidad y que seguro que en Son Moix jugarán muy bien porque querrán sacar los tres puntos. Será un partido difícil que tendremos que salir a ganar".

Álex López cree que todavía es demasiado pronto para hablar del Elche como el único rival a batir de la temporada. "Todos los equipos son rivales, pero se puede decir que el Elche es un equipo muy fuerte y seguro que tendremos que luchar muy duro para conseguir una buena posición en la tabla. Por ahora esto acaba justo de empezar y quedan muchos partido, cualquier equipo te puede poner las cosas difíciles en Segunda B", ha relatado el catalán en una rueda de prensa a pie del campo de entrenamiento. "El Mallorca tiene un gran margen de mejora aún. Creo que el equipo tiene mucho que dar y que en cada partido nos vamos a ir superándonos un poco", ha explicado sobre la progresión del equipo.

Para acabar, López ha confesado que desconocía que Cedric sufriera alguna dolencia en el corazón y ha tildado de necesario que todos los campos de fútbol estén preparados para asistir cualquier urgencia: "Desconocía totalmente que Cedric tuviera algún problema. Al principio no sabíamos exactamente lo que le pasaba y, hasta que no salimos fuera del campo, no nos dijo lo que había sentido, que le iba rápido el corazón. Que haya una ambulancia y un médico en cada campo de fútbol es totalmente necesario y debería estar más controlado".