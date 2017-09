Moreno: "Estoy contento de que la gente haya disfrutado"

"Estoy contento de que la gente haya disfrutado", decía visiblemente satisfecho Vicente Moreno poco después de sentarse en la sala de prensa de Son Moix. El técnico del Mallorca se felicitó por la victoria de su equipo ante el Atlético Saguntino. "Ha sido un encuentro bonito, con ocasiones y con goles", resaltó orgulloso, aunque lamentó dejar de tener el casillero de goles recibidos a cero. "Lo único negativo ha sido que hemos encajado dos goles que nos quita esa aura de imbatibles, aunque eso nos ayudará a crecer. Cuando nos han marcado el empate hemos tenido cinco minutos en el que nos ha costado creer que nos habían marcado, y eso hay que olvidarlo, que es lo que hemos hecho", comentó.

Moreno aplaudió el esfuerzo del equipo para sumar una victoria que da tranquilidad y que, en su opinión, debería haberse certificado mucho antes. "Estamos contentos. Al final se busca la victoria y los tres puntos los tenemos. Y también estamos contentos porque el trabajo del equipo ha sido muy bueno desde el inicio hasta el final. Con los méritos que ha hecho el equipo no parece verdad haber ido tan justos en el marcador. Pero esto es lo que tiene el fútbol", explicó.

El valenciano explicó sin ahorrar detalles el momento en el que Salva Sevilla recibió su orden de saltar al campo y cuando tiró la falta que dio los tres puntos a los bermellones. "Ha sido el mismo jugador que ha acelerado el cambio porque tenía muy claro que quería tirarla. El mérito es suyo, por la confianza que ha demostrado y por la prisa que se ha dado en salir cuando ha visto la falta. Al final, es un jugador que viene de Primera División y hoy -por ayer- se ha visto su categoría. Ha marcado y poco después ha intervenido dando la asistencia del tercer gol", subrayó. Moreno reclamó paciencia, a pesar de este inicio tan bueno de curso, con tres victorias y un empate. "No es fácil en ninguna categoría, y seas el equipo que seas, hay que empezar siendo un grupo ganador. Hay días, como en la Copa, que no tienes la suerte ni el acierto, pero en general, y en el poco tiempo que llevamos, se ve que tenemos un equipo que quiere ganar", dijo. Y envió un mensaje a Abdón, que anotó dos tantos en una buena actuación. "Ha cumplido con goles y trabajo. Pero no nos conformamos con lo que ha hecho, hay que exigirle y espero que no se relaje", subrayó.



Salva Sevilla

Por su parte, Salva Sevilla agradeció a su compañero que le dejara lanzar la falta. "Abdón tenía el balón, yo estaba con confianza y me ha dejado disparar la falta . Entonces he marcado un golazo, pero lo principal es la confianza entre nosotros", comentó.