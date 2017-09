Salva Sevilla revoluciona al Mallorca frente al Saguntino

El Mallorca ha sumado su tercera victoria en cuatro partidos ante un Atlético Saguntino que ha vendido cara su derrota. Dos goles de Abdón y uno de Salva Sevilla, en un lanzamiento magistral de falta a nueve minutos del final cuando el marcador registraba un empate a uno, dieron la victoria a los rojillos ante un rival que maquilló el resultado con el tiempo cumplido para establecer el 3-2 final.

Un gol, en realidad un golazo de Abdón Prats a los cuatro minutos, ha servido para encarrilar la victoria y sumar tres puntos más en la clasificación. El equipo de Moreno ha conseguido la victoria en su mejor partido hasta el momento, Sin duda, el gol del mallorquín de forma tan temprana ha ayudado a que la tranquilidad se instalara en el campo y en la grada, algo mosqueada por la dificultad para perforar las porterías rivales.

El gol de Abdón merece un comentario aparte. Por su belleza, por la confección de la jugada, por la estética en el remate, digno de quedar inmortalizado. Para un gol de esta dimensión se necesita que alguien, desde el extremo, dé la posibilidad de lucirse recibiendo buenos centros y no melones, como estamos acostumbrados por estos lares. Pero el Mallorca cuenta esta temporada con la fortuna de disponer de un lateral con una zurda de oro, Bonilla, un profesional de los que no salen en los medios, que vive y se siente a gusto en el anonimato. Llega del Pontevedra y todo apunta a que será el lateral izquierdo del Mallorca unas cuantas temporadas.

El partido ha podido quedar resuelto en la primera parte si sendos remates de Sastre y Cedric, a los 33 y 38 minutos, respectivamente, no hubieran chocado con la madera. El del defensa se fue al palo y el del delantero al larguero tras un cabezazo espectacular que mereció ser gol. El centro, por supuesto, fue de Bonilla.

Y así se ha llegado a la segunda parte. Con el miedo en el cuerpo de los aficionados por la exigua renta en el marcador y porque el Saguntino, un equipo disciplinado y poco más, se prodigaba más en el área rojilla. Había un cierto aire de conformismo, una actitud siempre peligrosa. Que ha acabado pagando el once de Moreno. A los 63 minutos, una jugada embarullada en el área rojilla fue aprovechada por Marín para empatar. Es el peligro de jugar con fuego. Era el primer gol que encajaba el Mallorca en la Liga. Han tenido que pasar 333 minutos para ver recoger a Reina el balón del fondo de su portería.

El Mallorca se ha tenido que poner las pilas. Le ha costado, pero lo ha conseguido. Y de la manera más sorprendente. Poco después de que Bryan Reyna entrara al terreno de juego y estrellarra el tercer balón a la madera de los rojillos, en el minuto 81 se produjo la jugada clave del partido. Falta a favor del Mallorca. Abdón se prepara para lanzar, pero justo en ese preciso instante Moreno decide dar entrada a Salva Sevilla, un especialista en el lanzamiento de faltas. El exjugador del Espanyol, que debutaba en Liga tras fallar un penalti el miércoles en la Copa, habla con Abdón y decide que él ejecutará el lanzamiento. Y lo hace de manera magistral, por toda la escuadra. Imposible tener mejor debut, con el gol que adelantaba a los suyos a nueve minutos del final. No se acabarían aquí las emociones. A dos de los 90, Abdón marcaría el tercero, el segundo de su cuenta particular, al cabecear un centro de Salva Sevilla. Parecía todo resuelto. Pero con el tiempo cumplido, el Saguntino, un rival muy digno, acortaría distancias y establecería el 3-2. No había tiempo para más. El Mallorca sigue sumando.