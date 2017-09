La primera final para el Real Mallorca

La disputa de la segunda ronda de la Copa del Rey está lejos de cualquier dramatismo, es evidente, pero el Real Mallorca está obligado a superar hoy al Lleida, aunque solo sea porque el duelo se juega en Son Moix. Es la primera final de la temporada, aunque lo mejor sería que no fuera la última, ante un adversario que viene a dar la sorpresa. De hecho, el técnico de los catalanes, Gerard Albadalejo, pretende apostar por su once de la Liga -una victoria y dos empates- para tratar de gozar de mayores garantías.

Sin embargo, los de Vicente Moreno tienen una buena oportunidad para seguir alimentando las ilusiones, después de un buen arranque, al menos en cuanto a resultados, con siete puntos sobre nueve posibles. Está por ver cuál es el once que alineará, pero ayer dejó claro que no solo habrá futbolistas con falta de minutos porque tiene la ambición de superar la eliminatoria. Da la impresión de que Ferran Giner, el último en llegar, debutará como titular, mientras que Salva Sevilla puede tener opciones de salir en la segunda mitad. El central Núñez, inédito hasta el momento, también apunta a titular, pero son muchos los que todavía no han tenido ningún protagonismo.

Si decide dar descanso a algunos de los fijos, Parera podría estrenarse en la portería, al igual que el francés Pierre en el lateral izquierdo, mientras que en las labores ofensivas Moreno maneja muchas opciones. Rufo, otro de los que no ha debutado, también podría tener su oportunidad, al igual que Bryan Reyna, una de las buenas noticias de este inicio de curso, que sería titular por primera vez. Jueguen unos u otros, el Mallorca ansía pasar la eliminatoria esperando el premio de un adversario de superior categoría en el futuro en el torneo del KO.

Por su parte, el entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, no concede la opción de favoritos a los baleares. "Está al cincuenta por ciento para los dos equipos. Es un partido muy difícil en Son Moix, que como nos pasó contra el Melilla, se resolverá en los pequeños detalles. El Mallorca es un equipo muy sólido, pero la obligación del Lleida Esportiu es siempre salir a ganar", apuntó. A pesar de la acumulación de partidos, el entrenador quitó hierro al asunto. "El equipo llega en un buen momento en el apartado físico y con garantías para un jugar otro partido del máximo nivel", señaló.

Nuevo director del fútbol base



Por otra parte, Juan Manuel Pons (Madrid, 1976) es el nuevo director del fútbol base del Mallorca, tal y como anunció el club ayer, en sustitución de Carlos Sureda. Pons fue jugador de fútbol durante 15 años, la mayor parte de ellos en clubes catalanes de Segunda B. Después de dejar el fútbol, Pons repartió los últimos seis años en la coordinación de la categorías inferiores del Marianao Poblet (Sant Boi de Llobregat). Además, ha sido entrenador del Espanyol (cadete) y del Gavà, equipo al que ascendió a la Segunda División B.