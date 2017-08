Sevilla: "No es un paso atrás"

Salva Sevilla aseguró ayer que venir al Mallorca "no es un paso atrás" en su carrera y explicó que ha elegido fichar por el conjunto bermellón porque "necesitaba una ilusión nueva". El futbolista, de 33 años y que la temporada pasada jugó con el Espanyol en Primera División, aterrizó ayer en Palma y firmó un contrato, para las tres próximas temporadas, que espera cumplir: "Sería una buena señal de que las cosas han funcionado y que las dos partes estamos contentas". "El interés que han demostrado para que yo esté aquí ha sido clave. Quiero estar en un sitio donde me quieran de verdad y esto es lo que me han demostrado aquí", afirmó ayer durante su presentación en la sede de OK Cars. "A veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, y con esta intención vengo al Mallorca", explicó el centrocampista sobre su decisión de jugar esta temporada en Segunda B.

Sevilla reconoció que no está al cien por cien físicamente, pero aseguró que no ha perdido la forma. "Todavía me falta para estar bien. Estuve entrenando tres semanas y media pero luego lo dejé porque tenía ofertas de fuera de España y allí la liga empieza más tarde, pero estoy en mi peso y me encuentro bien", señaló el futbolista, que informó que durante el verano ha recibido ofertas de equipos de Segunda División.

Sevilla, que ha jugado en la élite del fútbol español con el conjunto blanquiazul y con el Betis , explicó que no se considera "superior ni inferior a nadie". "Vengo a dar todo de mí, pero tenemos que pensar a nivel grupal y tener un grupo unido. No creo que porque venga un jugador ya se vayan a conseguir los objetivos", añadió el futbolista, que en su presentación prometió "esfuerzo, dedicación y profesionalidad".

El centrocampista, aunque hace muchos años, jugó en Segunda B con el filial del Sevilla y reconoció que habrá campos "muy complicados", aunque "todo es adaptarse y hacerse a la idea de la categoría". Sobre el rendimiento del equipo en las dos primeras jornadas afirmó que la plantilla "lo ha hecho fenomenal". "Dos partidos y dos victorias dan mucha confianza para seguir creciendo y llegar al final de liga con opciones de conseguir el ascenso", añadió. "No se me pasa otra cosa por la cabeza que conseguir el objetivo que todos queremos. Necesitaba un reto nuevo y lo que tenemos por delante es bonito. Vengo a darlo todo y a aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo", concluyó el jugador.

La llegada del centrocampista implica necesariamente que el club tenga que tramitar la baja de otro futbolista. "Lógicamente tiene que haber alguna salida. Quedan cuatro días para que se cierre el plazo y a partir de mañana veremos las opciones que hay. El que salga no tiene por qué ser un centrocampista. Vamos a valorar la pretemporada y los dos partidos que hemos jugado para hacer una reflexión", argumentó el director deportivo, Javi Recio. "Es un jugador que va a dar profundidad al equipo. Tiene calidad y también nos puede aportar cosas a balón parado. A nivel deportivo no hay ninguna duda y a nivel profesional y personal, yo le conozco, todavía menos", explicó sobre el bermellón. "Estamos muy contentos de que haya apostado por nuestro proyecto. Es jugador de categoría", añadió Maheta Molango, que quiso restar importancia a la duración del contrato del futbolista: "Ahora solo pensamos en el partido de Son Malferit y en esta temporada. Tenemos la necesidad urgente de estar arriba para conseguir el objetivo y ahora queremos traer a gente que nos permita eso. Ya veremos lo ocurrirá si estamos en Segunda".

Sobre el derbi del próximo sábado contra el Atlético Baleares dijo que le dan "la misma importancia" que a cualquier otro partido. "Evidentemente sabemos que para nuestra afición es un partido especial y queremos darle una alegría", matizó. "Nos encantaría que nuestra afición pudiera ver siempre los partidos y confío encontrar una solución", explicó ante la duda de si el partido contra el Baleares será televisado.