Salva Sevilla considera que "no es un paso atrás" fichar por el Mallorca de Segunda B

Salva Sevilla ha asegurado que venir al Mallorca "no es un paso atrás" en su carrera y ha explicado que ha elegido fichar por el conjunto bermellón porque "necesitaba una ilusión nueva".

"El interés que han demostrado para que esté aquí ha sido clave. Quiero estar en un sitio donde me quieran de verdad y esto es lo que me han demostrado aquí", ha afirmado durante su presentación. El centrocampista, que la temporada pasada jugó con el Espanyol en Primera División, ha dicho que "a veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, y con esta intención vengo" y ha señalado que ha tenido ofertas de equipos de Segunda División.

Sevilla ha reconocido que no está al cien por cien físicamente, pero que no ha perdido la forma: "Todavía me falta para estar bien. Estuve entrenando tres semanas y media pero luego lo dejé porque tenía oferta de fuera de España y allí la liga empieza más tarde, pero estoy en mi peso y me encuentro bien".

Sevilla, que ha jugado en la élite del fútbol español, ha explicado que no se considera "superior ni inferior a nadie". "Vengo a dar todo de mí, pero tenemos que pensar a nivel grupal", ha concluido.