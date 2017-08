Son Moix se estrena en Segunda B

El pasado 10 de junio, el Mallorca de Brandon, Yuste y compañía se despidió en Son Moix del fútbol profesional. El Getafe fue el último equipo que visitó el, por aquel entonces, Iberostar Estadio en la categoría de plata del fútbol español. El conjunto bermellón había consumado el descenso la semana anterior en Miranda, pero el mallorquinismo acudió a su estadio para exteriorizar la total ruptura entre afición y club. Apenas han transcurrido dos meses y medio y Son Moix vuelve a abrir sus puertas en partido oficial.

El Real Mallorca recibe esta tarde, a las 17:30 horas, a la Peña Deportiva en la segunda jornada de la competición. Los de Vicente Moreno se presentan ante los suyos tras sumar su primera victoria en Peralada, respaldados por una hinchada que se ha resistido abandonar a su equipo y con el único y obligado objetivo de lograr el ascenso. En Son Moix reciben a sus vecinos los pitiusos. Real Mallorca y Peña Deportiva representan los extremos que deambulan por la Segunda División B del fútbol español.

Un recién descendido a la categoría recibe en un estadio con más de 23.000 asientos y arropado por una afición que roza los 8.000 abonados a un recién ascendido a la categoría. Será la primera vez que ambos equipos coincidan en esta división. El descenso de los bermellones provocó la caída a Tercera de su filial, circunstancia que abrió las puertas a la Peña Deportiva, que logró el ascenso administrativo después de una larga espera.

Con todos los futbolistas a disposición del técnico bermellón, Moreno no dará a conocer la lista de convocados hasta minutos antes de iniciarse el encuentro. Una lista que no distará mucho de la que aportó en Peralada. Reina volverá a colocarse bajo los palos y contará en la zaga con los mismos escuderos que le ayudaron a mantener la portería a cero. El centro del campo volverá a ser territorio de Pedraza y Damià, mientras que en las bandas Pol y Lago se reencontrarán con su afición en partido oficial. La principal duda reside en la continuidad o no de Cedric en la delantera. El propio Moreno apuntó que el once podía experimentar algún cambio respecto a la pasada jornada. El contundente partido de Álex López en Peralada le asegura casi su presencia. Solo Abdón Prats podría romper el esquema que siguió el valenciano. Por su parte, Dani Mori contará con su once de gala una vez recuperado el sancionado Bernal y el lesionado Gorriz.