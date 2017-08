Vicente Moreno: "Ante la Peña Deportiva se verá un partido diferente"

Vicente Moreno cree que ante la Peña Deportiva se verá a un Mallorca "diferente" al que se vio el pasado domingo ante el Peralada. "En principio debería ser un partido diferente porque las circunstancias también lo son. Ojalá que a pesar de esas diferencias, lo que pase sea a nuestro favor", resumió el técnico bermellón este mediodía.

El Mallorca afronta mañana su segundo encuentro de la temporada, el primero en casa, y quiere brindar a su afición los primeros tres puntos en Son Moix: "Es el segundo partido de Liga ante un rival que acaba de perder en casa, seguramente extremará las precauciones y todo dependerá de las posibilidades que tengamos nosotros. Iremos a buscar la portería contraria y si estamos acertados, obligaremos al rival a estar en su propio terreno de juego. Noventa minutos dan para mucho".

El preparador valenciano ha asegurado que "no es lo mismo preparar un partido después de haber ganado, a prepararlo después de un resultado negativo, la felicidad no es la misma", pero también ha dejado claro que sus pupilos "tienen los pies en el suelo" y no se han dejado llevar por una simple victoria. "Las victorias ayudan a trabajar con más confianza y siempre he dicho que prefiero aprender con una victoria antes que con una derrota", ha declarado. Moreno no ha querido dar pistas sobre el once que saldrá mañana al terreno de juego aunque ha asegurado que "seguramente habrá algún cambio". "Tras una victoria es más fácil dar continuidad o más difícil hacer cambios, pero los haré si creo que he de hacerlos", ha explicado.

Sobre el rival que se encontrarán mañana sobre el césped de Son Moix, Moreno ha recalcado que se trata de un equipo que "está en la misma categoría que el Mallorca y que tendrá el aliciente de querer hacer un buen partido" ante el conjunto bermellón. "Creo que son 16 jugadores los que tienen nuevos en plantilla y además se han ido incorporando con algo de retraso, eso es sin duda un hándicap para su entrenador. Seguro que irán mejorando a medida que vayan entrando en competición pero creo que son buenos jugadores" ha precisado el preparador rojillo.