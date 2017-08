El Real Mallorca se verá obligado a abrir Sol la próxima semana

El Real Mallorca se encuentra a 99 abonos de abrir Tribuna Sol. La entidad bermellona ya trabaja para descubrir, la semana que viene, las dos pastillas centrales e inferiores de dicha grada como respuesta a la gran demanda ejercida por la afición que, desde el pasado 7 de agosto, solo puede realizar su abono en la Grada Lluís Sitjar.

La apertura de dicha zona supondrá un incremento de 560 asientos -280 por pastilla-, que sumados a los 9.164 con los que cuenta actualmente Son Moix, dotará al estadio con 9.724 plazas. "Si somos capaces de llenar la Tribuna Cubierta y la Lluís Sitjar, por supuesto, con mucho gusto y encantado abriremos la Tribuna de Sol", explicó hace unos días el consejero delegado del club, Maheta Molango, quien se ha mostrado reticente a abrir la grada por el encarecimiento que supone para el club dicha circunstancia.

Según fuentes de la entidad rojilla, la oficina del abonado ya trabaja para que la apertura de dicha parte de la grada no genere ninguna controversia entre los aficionados y se trate de un procedimiento ágil y sencillo. En principio, la intención de la entidad es que solo los socios procedentes de dicha zona puedan volver a su anterior asiento, siempre y cuando no prefieran quedarse en su nueva ubicación. Así, un socio de Tribuna Sol Alta no tendrá ninguna prioridad en este trámite, un privilegio que sí tendrás los socios que el curso pasado se encontraban en esa área.

Dicha recolocación también generará que decenas de asientos de Tribuna Cubierta y Descubierta queden libres, por lo que el caos que se generará con las reubicaciones del estadio es más que probable. Por otra parte, el club tampoco dota, por ahora, de ninguna prioridad a todos aquellos socios que se han visto obligados a sacarse el carnet en la Grada Lluís Sitjar, por no haber otros asientos libres, y ahora quieran reubicarse en las zonas de Tribuna que puedan quedar desocupadas.

Cabe recordar que, a día de hoy, hay un buen número de aficionados que han decidido no renovar su carnet de socio hasta que el club realice la apertura de la Grada Sol, un hecho que, sin embargo, no les asegura un asiento en dicha zona.

Para el debut de los de Vicente Moreno en Son Moix, encuentro que se disputa mañana a las 17.30 ante la Peña Deportiva, el Real Mallorca pondrá a la venta cerca de 250 entradas. Unos billetes que se podrán adquirir en taquilla el mismo día del partido y que también pueden comprarse a través de la web del club.

El pasado 10 de agosto, este diario anunciaba la cruda situación a la que se veían obligados algunos socios de Tribuna al tener que renovar su abono tras la portería por falta de espacio en la Grada Cubierta. Por aquel entonces el club anunciaba que se habían realizado 6.801 renovaciones y que con 900 más, Sol se abriría. Teniendo en cuenta que a día de hoy hay 7.878 socios, se estaría hablando de un incremento de 1077 abonos, 177 más de los que demandaba el club por aquel entonces.



Un baile de cifras

El problema persiste unos cuantos días después. El 16 de agosto se da a conocer que restan 410 abonos para abrir Tribuna Sol. Ese día, la entidad anuncia a través de su twitter la cifra de 7.488 socios. Si a día de hoy cuentan con 7.878, el incremento de abonos durante estos nueve días habría sido de 390, por lo que tan solo restarían 20 abonos por renovar y no los 99 que aseguran, todavía faltan para abrir Sol.

Este caos de números se debe, según fuentes de la entidad, a que el club ha reducido plazas reservadas a patrocinadores y otros compromisos para dar más cabida a los socios, unos asientos que, sin embargo, no se han puesto a la venta para el aficionado de a pie, que lleva desde el pasado 7 de agosto obligado a realizar su abono en la Grada Lluís Sitjar.