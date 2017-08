El propietario se pone serio

Visita del máximo accionista. El banquero estadounidense está aprovechando el tiempo en la isla. Comió el jueves con los cuatro capitanes en el Portitxol y cenó con Moreno, Recio y Molango en Portals. Además, ayer saludó al primer equipo y al filial en Son Bibiloni y tiene previsto desplazarse hoy con la expedición a Peralada

Robert Sarver no ha venido de vacaciones. Ni mucho menos. "No hay excusas, es hora de ganar". Este es el contundente mensaje que le envió el propietario del Mallorca a la plantilla, cuerpo técnico y al consejero delegado, Maheta Molango, tras llegar el jueves a la isla. Además, tiene previsto viajar hoy con la expedición para acudir al estreno de los bermellones en Segunda B de mañana en Peralada.

El estadounidense tenía tan claro lo que quería decir que sus palabras llegaron a través de una entrevista realizada por el departamento de comunicación del club ya que ayer no atendió a ningún medio. "El objetivo de esta temporada es ganar. Queremos conseguir una cultura sobre la victoria en el campo y competir para el ascenso, espero que estos jugadores nos aporten muchas emociones", subrayó visiblemente ilusionado.

El banquero no está perdiendo el tiempo. El jueves comió en el Hotel Portitxol con los cuatro capitanes Xisco Campos, Reina, Raíllo y Jony, acompañados por Molango, mientras que por la noche, en el Mood de Portals, lo hizo también con el suizo, el director deportivo Javi Recio y el entrenador Vicente Moreno. "Tuve sensaciones muy positivas en las dos reuniones. Les veo preparados y espero que centrados para que sea una gran temporada. Puedo notar su confianza y determinación y en los amistosos ya lo han demostrado. Espero que empiecen bien la temporada, eso sería muy bueno, y espero que el domingo lo veamos", reflexionó. Sarver pasó la mañana de ayer en Son Bibiloni compartiendo el minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Barcelona con la primera plantilla. "Los jugadores deben tener los ojos delante de su cabeza y no detrás y mirar hacia el futuro. Construimos una nueva infraestructura en el Mallorca mirando hacia el futuro, No hay que mirar al pasado", comentó.

El dueño de los Phoenix Suns de la NBA, que también saludó a la plantilla del filial de Tercera División, reconoció que el descenso a Segunda B les ha colocado en un nuevo escenario: "El signo de un buen club es actuar con poder y confianza en momentos de adversidad. Ahora nos corresponde a nosotros levantarnos y caminar hacia adelante. Para nosotros es un nuevo principio. Quiero informar a los aficionados que hemos hecho una gran inversión, tanto financiera como emocionalmente, para sanear la situación del club así como también con la academia de jugadores. Estamos preparados para que las cosas vuelvan a su sitio y creo que l0 haremos".

Sarver se mostró entusiasmado por la respuesta del mallorquinismo a la campaña de abonados. "Les agradezco a los aficionados el apoyo, han sido muy fuertes. Cuando el equipo va mal necesita el apoyo de sus aficionados y afortunadamente para nosotros muchos han venido a apoyarnos. Lo aprecio mucho", concluyó.