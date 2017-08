Lago: "Tengo una espina clavada"

"Tengo una espina clavada con el Mallorca porque hemos bajado a Segunda B. El club y Maheta apostaron por mí como un fichaje importante. Al final las cosas no salieron bien y creo que tengo que devolver la confianza que han depositado en mí para intentar volver a la liga profesional". Son las palabras de Lago Junior, que ayer compareció en rueda de prensa para explicar cómo se siente después de renovar su contrato con el Real Mallorca hasta junio de 2021.

Lago Junior reconoció que la figura del nuevo entrenador ha sido clave en su decisión de continuar en el Mallorca. "Me reuní con Maheta y me dijo que iban a fichar a Vicente Moreno. Le dije que ahora sí que lo tenía jodido para marcharme (ríe) porque él es un entrenador que me ha ayudado en los momentos difíciles. Él ha sido muy importante en la decisión que he tomado", aseguró Lago, que coincidió dos temporadas con el técnico valenciano en el Nàstic de Tarragona.

El costamarfileño explicó que se ha sentido muy querido por la afición, una circunstancia que también ha pesado a la hora de decidirse por el Mallorca: "Se agradece estar en un club en el que la afición te quiere mucho. Cada vez que salía a la calle a dar un paseo la gente me decía que me quedara. También tenía como 400 mensajes en Instagram. Al final piensas que estás en un equipo donde la gente te quiere. Entonces me tengo que quedar e intentar pelear para volver a la liga profesional".

El delantero tiene experiencia en Segunda División B y es consciente de que al Mallorca le espera una temporada muy complicada. "He estado tres años en Segunda División B. He jugado tres play-offs y solo he subido una vez. Es decir, que es muy difícil. Este año va a ser complicado porque hay equipos muy buenos como el Elche. Vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros e ir partido a partido", explicó Lago, que demostró no tiene problemas en asumir galones: "Me siento un jugador importante y sé que tengo una responsabilidad muy grande. Sé que me van a pedir mucho más que a los demás, pero uno está hecho para asumir responsabilidades y cumplir con los objetivos". El futbolista cree que el Mallorca ha fichado a jugadores con "muchas ganas de triunfar", y valoró positivamente la "unión" del vestuario.