Recio deja la puerta abierta

El director deportivo del Real Mallorca, Javier Recio, dijo ayer que "en principio" la plantilla para jugar en Segunda B está cerrada. Es importante el matiz de "en principio", porque posteriormente aseguró que si el mercado ofrece alguna oportunidad que merezca la pena, no la van a desaprovechar. "El entrenador está probando cosas y vamos a ver cómo responde el equipo en las próximas semanas. Tenemos claro que si sale alguna opción interesante no la vamos a descartar porque hay que mirar por el club y tener en cuenta nuestro objetivo", argumentó.

Recio considera que el Mallorca tiene una plantilla "competitiva" y "compensada" para conseguir el objetivo, que no es otro que volver cuanto antes a la categoría de plata del fútbol español. El director deportivo se refiere a que el Mallorca tiene que ser capaz de competir con garantías en todos los campos de la categoría. "En los campos de césped artificial necesitas a un tipo de jugador particular, que tenga experiencia en la categoría, que conozca esos campos y que no le cueste trabajo adaptarse. Los partidos que juguemos en casa no tendrán nada que ver con los de fuera. Sabemos de la presión y de lo que requiere este club, de manera que los futbolistas tienen que saber jugar en esas circunstancias", explicó.

El director deportivo aseguró que la situación de Damià y de Pol Roigé "no ha cambiado". Es decir, que ninguno de los dos quiere jugar en Segunda División B, aunque ambos tienen contrato en vigor. Recio tampoco desmintió que el Mallorca se haya fijado en Manu Lanzarote, que no cuenta para el Zaragoza y que vería con buenos ojos jugar en el conjunto bermellón: "Primero tendrá que ser el Zaragoza quien decida si cuenta con él o no, pero nosotros tenemos la plantilla cerrada".

Recio destacó que el fichaje de Marc Pedraza les va a venir "muy bien", ya que se trata de un futbolista con "experiencia" en la categoría. "Es un jugador que tiene calidad, buen pase, capacidad física y trabajo defensivo", añadió ayer en la presentación del futbolista en Son Bibiloni.

El responsable de la secretaría técnica rojilla explicó que el entrenador Vicente Moreno ha participado activamente en la confección de la actual plantilla: "Cuando planificas con el entrenador todo es mucho más fácil. Tenemos la suerte de pensar igual y estoy encantado con su aportación. Su colaboración este año es fundamental", afirmó.

Por otro lado, el club anunció ayer que a día de hoy 5.745 abonados han renovado su carnet. A partir de ahí veremos si el mercado puede dar alguna opción o si la plantilla está cerrada, pero de momento estamos contentos con el equipo que hemos conseguido cerrar.