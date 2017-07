El Mallorca se fija en ´Lanza´

El nombre de Manu Lanzarote está sobre la mesa de la dirección deportiva del Mallorca. El extremo del Zaragoza de 33 años, con el que no cuenta para la proxima temporada en Segunda, ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en Son Moix, aunque sea en la categoría de bronce, según informó ayer Heraldo de Aragón.

´Lanza´ tiene un año más de contrato con los maños y su salario, algo superior a los doscientos mil euros, es un problema teniendo en cuenta que no entra en los planes del técnico Natxo González. De hecho, no se ejercita con el resto de sus compañeros. El Mallorca no le abonaría esa cantidad, pero si la propuesta es por más de una temporada, Lanzarote está abierto a jugar en Segunda B vestido de bermellón. Eso sí, en las últimas horas el Reus ha preguntado por el atacante, aunque la propuesta económica no es superior a la que el Mallorca le podría poner sobre la mesa. Eso sí, los catalanes militan en la categoría de plata, por lo que es un factor que perjudica los intereses de los baleares.

Lanzarote, que marcó seis goles el pasado curso, fue uno de los futbolistas más utilizados del Zaragoza, con treinta y seis encuentros. Sobre el papel sería un jugador desequilibrante en Segunda B después de su experiencia, en las siete últimas temporadas en Primera -Espanyol- y Segunda -Sabadell, Alavés y Zaragoza-. Se da la curiosidad de que Lanzarote llegó a jugar en el Atlético Baleares, en la campaña 2010/2011, aunque después del primer partido de Liga pidió marcharse para fichar por el Eibar, que entonces militaba en Segunda B. Su llegada podría precipitar la salida de Pol Roigé, que insiste en su idea de cambiar de aires.



Cano, hasta 2020

Por otra parte, el Mallorca anunció ayer la ampliación por dos años más del contrato de Fernando Cano hasta el 30 de junio de 2020. Además, el mediapunta se convierte en jugador del primer equipo a todos los efectos.