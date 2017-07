El Mallorca refuerza el centro del campo con Marc Pedraza

El Real Mallorca ha anunciado el fichaje del mediocentro Marc Pedraza (Barcelona, 1987), que se ha comprometido con el conjunto bermellón para las dos próximas temporadas, más una opcional. El futbolista, que tiene 30 años, llega procedente del Numancia de Segunda División, equipo con el que ha jugado las últimas cuatro campañas, aunque se ha formado como futbolista en las categorías inferiores del Espanyol.

El centrocampista catalán jugó 16 partidos con el Numancia durante la temporada pasada, seis de ellos como titular, en los que no marcó ningún gol. Se trata de un futbolista con experiencia, tanto en la categoría de plata con los numantinos como en Segunda B, donde ha disputado 83 encuentros con el Hospitalet. El catalán fue una pieza clave para que el conjunto de la Feixa Llarga fuera campeón de su grupo en la división de bronce, aunque después no fueron capaces de conseguir el ascenso a la segunda categoría del fútbol español. Aquel año Pedraza disputó 34 partidos, 33 de ellos como titular, y marcó un gol. Se trata de un centrocampista de carácter defensivo que destaca por su capacidad para recuperar balones, indica el Mallorca en su comunicado. El jugador se incorporará la próxima semana al equipo.

El nuevo fichaje del conjunto bermellón es hijo de Ángel Pedraza, quien fue jugador y capitán del Real Mallorca, así como también jugó en el Sóller y fue entrenador del Atlético Baleares, entre otros.

Se trata de la duodécima incorporación de la entidad mallorquina después de las incorporaciones de Jony Ñíguez, Miguel Nuñez, Xisco Campos, Fran Grima, Javier Bonilla, Abdón Prats, Manolo Reina, Álex López, Rufo, Néstor Salinas y José Ángel. La llegada de Pedraza no está vinculada a ninguna salida, aunque como ya aseguró Recio, la plantilla no está cerrada, de manera que no se descarta que pueda haber más movimientos en los próximos días.