Juanjo Nieto abandona el Mallorca resentido

Juanjo Nieto, que esta pasada temporada ha militado entre el primer equipo y el filial, se despidió ayer de la afición del Real Mallorca a través de las redes sociales. Y lo hizo resentido con los dirigentes del club "porque no he tenido la oportunidad de decidir si quería seguir o no".

El lateral mallorquinista, que solo ha disputado seis partidos, cinco con Javier Olaizola y uno con Sergi Barjuan, el de la despedida de la categoría contra el Getafe, se dirige a la afición en unas breves líneas: "Queridos mallorquinistas, los de verdad, los de corazón, los que año tras año pasáis por taquilla para renovar vuestro abono, los que después de muchos años saboreando triunfos, os ha tocado vivir el lado más cruel del fútbol. Me dirijo para agradeceros el apoyo que me habéis brindado como jugador del filial y también cuando me ha tocado defender la camiseta del primer equipo. Nunca podré olvidar que con la camiseta del Mallorca debuté en el fútbol profesional. No he tenido la oportunidad de decidir si quería o no seguir en el club, pero no me voy dolido sino orgulloso del trabajo realizado. Hasta siempre, y a vosotros, verdaderos mallorquinistas, os deseo todo lo mejor".

Juanjo Nieto deja el Mallorca y está en plena búsqueda de equipo para la próxima temporada, en la que la mayoría de sus excompañeros ya se han colocado, algunos de ellos en el extranjero, como Culio y Moutinho, que coincidirán en el Cluj rumano, Salomao al Dinamo de Bucarest y Yuste que ha recalado en el fútbol chipriota tras su cuarto descenso.