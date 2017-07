El Mallorca blinda la portería

Manolo Reina es el elegido para ser el dueño de la portería del Mallorca en Segunda B. El meta andaluz, de 32 años, firmará para las próximas tres temporadas, con opción a una cuarta, después de triunfar en el Nàstic de Tarragona. El séptimo fichaje de los bermellones se despidió ayer del conjunto catalán, del que se desvinculó a pesar de que todavía le restaba un año de contrato.

Formado en la cantera del Málaga, es de la absoluta confianza del nuevo técnico de los rojillos, Vicente Moreno, con el que ya vivió un ascenso a Segunda División con los catalanes y, posteriormente, fue el titular en una campaña en la que lucharon en la promoción por subir a Primera División. Reina fue importante en la salvación del Nàstic del pasado curso, después de empezar lesionado, en un tramo final en el que detuvo un penalti decisivo al UCAM, un aspecto del juego en el que es un consumado especialista.

Reina, que llegó a jugar en Primera División en el Málaga y Levante y que también probó fortuna en el Paphos FC de Chipre, ha dejado huella en Tarragona por aportar seguridad a la defensa y por su agilidad. El de Villanueva del Trabuco, una localidad de poco más de cinco mil habitantes en la provincia de Málaga, reconoció ayer en su multitudinario adiós en el Nou Estadi que han pesado razones familiares para apostar por el Mallorca. "Después de este último año complicado, difícil, de desgaste, que por suerte ha terminado bien, iba pensando que se ha acabado un ciclo y no quería que acabara mal. Gracias a Dios salió bien y el club está donde se merece. Después de días de euforia te enfrías, reflexionas y entonces llega el proyecto del Mallorca. Son tres o cuatro años y con mi edad, es una decisión complicada, pero la más acertada", explicó el portero, que llegó a emocionarse en su comparecencia ante los periodistas. "Es un cambio de ciclo, cuatro años en un club es mucho tiempo. Me han ofrecido un proyecto a largo plazo y lo he cogido. Es una decisión complicada con toda mi familia a gusto en Tarragona. Una de las más difíciles de mi vida", reiteró.

Reina es consciente de que llega para ser uno de los referentes del grupo que lidera Vicente Moreno, que en su presentación asumió que el objetivo único es el ascenso. Y ambos lo han hecho juntos con el escudo del Nàstic, su mejor recuerdo. "Ese es uno de los días más importantes de mi vida. También la parada de penalti del UCAM, que fue como un ascenso", enumeró ayer.

El cancerbero es la séptima incorporación tras la de los defensas Grima, Bonilla, Xisco Campos y Núñez y los atacantes Jony y Abdón Prats. Está por ver si el Mallorca reforzará todavía más su portería o si apostará por Miquel Parera, que ha cuajado un buen curso en el filial en Segunda B. El canterano es uno de los elegidos para realizar la pretemporada con los mayores, tal y como anunció el club hace unos días.



Santamaría

Lo que parece seguro es que Santamaría, después de solo una temporada como rojillo, se va a desvincular. El navarro, que llegó después de descender con la Ponferradina, ha cuajado una temporada irregular, alternando buenas actuaciones con otras malas. Y eso es justo lo que no se espera de Manolo Reina, cuya experiencia en Segunda B debe ser uno de sus grandes avales.