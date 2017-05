En manos del amigo Martí

El Mallorca también tiene que tirar de amigos en este decisivo tramo final de temporada en su lucha por evitar el descenso. Y con más motivo si tienen intereses en común. Es el caso de Pep Lluís Martí, técnico del Tenerife, que le puede echar una mano trascendental en los dos próximos encuentros. Los canarios se miden de forma consecutiva al Alcorcón en Santo Domingo y al Nàstic en el Heliodoro, ahora mismo los dos máximos rivales de los bermellones y que les preceden en la clasificación. Todo lo que sea una victoria, o incluso un empate de los 'chicharreros', siempre y cuando el Mallorca gane ante el Numancia, supondría un ayuda decisiva.



El Tenerife, cuarto en la clasificación, no tiene garantizada su plaza en la promoción de ascenso a Primera División. Aventaja en cuatro puntos al séptimo, que es el Huesca, por lo que está obligado a seguir sumando para no quedarse fuera en estas tres últimas jornadas. Eso sí, de los anteriores siete encuentros, solo ha ganado uno, aunque también es cierto que ha empatado cinco y solo ha perdido ante el UCAM. No obstante, ahora recupera a Amath, su gran referente ofensivo, con doce goles, y que regresa de una lesión. El Tenerife, como visitante, se está mostrando fiable en esta segunda vuelta, donde solo ha caído precisamente en La Condomina y ha vencido en Cádiz y en el Iberostar Estadio.



El Mallorca tiene opciones de salir de los puestos de descenso este mismo domingo, pero para eso el Tenerife debe poner su granito de arena. Sería un gran regalo de Martí, que siempre ha manifestado su amor por los colores bermellones, antes y después de vestir su camiseta durante tantos años, tanto como futbolista de las categorías inferiores como profesional y que colgó las botas hace apenas dos cursos en Son Moix. El triunfo de los rojillos ante el Numancia, innegociable si quiere seguir con vida, debería combinarse con un empate o una derrota del Alcorcón. A pesar de que el golaverage particular está empatado, el general está claramente a favor de los de Son Moix (-13 de los alfareros por -8 de los isleños), por lo que se pondrían por delante en la tabla. Además, los baleares también necesitan para salir de las últimas cuatro posiciones que el Nàstic de Tarragona no supere al Girona, que se juega ser matemáticamente equipo de Primera División este mismo domingo.



Y más allá de lo que suceda este mismo fin de semana, los intereses del Mallorca y Tenerife se volverán a cruzar en la penúltima jornada. Precisamente el adversario de los canarios será el propio Nàstic, que visitarán el Heliodoro con el cuchillo entre los dientes. Eso sí, los resultados como local de los de Martí dan esperanzas de que acabe en victoria ya que es el quinto mejor en casa de toda la Liga, con apenas una derrota en todo el curso. Una estadística que invita al optimismo para los de Sergi Barjuan, que deben aferrarse a cualquier cosa, más allá de tener la obligación de ganar los tres partidos que quedan.