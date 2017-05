Sergi: "Hicimos el partido más completo desde mi llegada"

"Presión, posesión, fuerza, actitud, ímpetu, todo eso que les había pedido para conseguir ganarse a la afición, lo he visto hoy en el campo. Creo que quizás ha sido el partido más completo que ha hecho la plantilla desde mi llegada". Sergi Barjuan ayer se sentía orgulloso de sus jugadores. Sacaba pecho por todos. Tras siete jornadas al frente del conjunto bermellón, el de las Franqueses del Vallès no podía ocultar su satisfacción: "El equipo ha estado muy vivo. Creo que hoy hemos conseguido captar a la afición y eso ha sido gracias a la actitud, la fuerza, las ganas de querer vencer y de ser valientes que han transmitido los jugadores. Estoy muy contento porque creo que las bases se han asentado y se han visto plasmadas sobre el césped. Presión, posesión... Creo que quizás ha sido el partido más completo que ha hecho el equipo desde que he llegado".

Sin querer hacer cábalas sobre los puntos y las victorias que necesitaría el Real Mallorca para conseguir la salvación, el técnico catalán confirmó que la mejoría desde su llegada se ha evidenciado en los resultados. "Llegamos y estábamos a ocho puntos, hoy estamos a menos, pero eso no es importante. Hoy creo que hemos visto a un equipo valiente, que ha asumido muchos riesgos. Hemos estado muy bien y creo que podíamos habernos llevado un mejor resultado en el descanso", resumió el exblaugrana durante la rueda de prensa posterior al encuentro ante el conjunto andaluz. "En estos momentos nos vemos capaces y hay que aferrarse a esto. Cuando llegué me encontré con un equipo hundido anímicamente, algo que repercutía en su forma física. Hemos conseguido recuperar esos ánimos y con eso tenemos que afrontar el próximo partido", relató el preparador bermellón. Sergi repitió una y otra vez un mensaje esperanzador para la afición, un mensaje que también quiere que su plantilla interiorice: "Todos juntos estamos haciendo un bloque. Se ha visto hoy en la presión que ha hecho el equipo. Ellos empiezan a creer que son capaces y eso es lo importante", concluyó.